Ez a három hétköznapi étel segít a szívroham megelőzésében

A Toho Egyetem kutatói Tokióban áttörő eredményeket értek el a szívroham megelőzése terén. Vizsgálataik során kimutatták, hogy a ferulasav képes meggátolni a koszorúerek görcseit, amelyek gyakran vezetnek mellkasi fájdalomhoz (angina) vagy közvetlenül szívrohamhoz. A legjobb pedig, hogy ez az anyag három élelmiszerben is megtalálható – írja a The Sun.

Szívroham megelőzése: ez a 3 dolog segíthet

Fotó: Unsplash

Sertéseken teszteltek

A kutatók sertésszíveken kísérleteztek – ezek az állatok koszorúerei igen hasonlóak az emberéhez – és igen meggyőző eredményeke jutottak. A ferulasav kétféle módon is támogatja a szív egészségét: először is blokkolja a kalcium bejutását az érfali izomsejtekbe, ami megakadályozza azok összehúzódását, másrészt gátolja egy kulcsfontosságú fehérje aktiválódását, amely szintén az érszűkületért felelős.

Jobb, mint a gyógyszerek

Meglepő módon a kutatók azt is felfedezték, hogy a ferulasav hatásosabb lehet, mint a diltiazem nevű ismert szívgyógyszer, amelyet jelenleg a koszorúerek ellazítására használnak.

A legjobb hír pedig: a ferulasav megtalálható olyan hétköznapi élelmiszerekben, mint a rizs, a kávé és a spenót.

Ez azt jelenti, hogy már pusztán az étrendünk tudatos alakításával is csökkenthetjük a szívroham kockázatát. Dr. Kento Yoshioka, a kutatás vezetője szerint: „mivel a ferulasav növényi eredetű és biztonságosnak tekinthető, komoly lehetőségek rejlenek benne, akár étrend-kiegészítőként, akár jövőbeli szívgyógyszerként.”

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Fiatalító hatása is van

A ferulasav nemcsak a szívre van jótékony hatással. Egy 2018-as tudományos összefoglaló szerint erős antioxidánsként segít semlegesíteni az úgynevezett szabadgyököket, amelyek sejtkárosodást és idő előtti öregedést okoznak. Emellett csökkenti a napfény okozta bőrkárosodást, valamint enyhítheti az akné, a pigmentfoltok és a szeborreás bőrgyulladás tüneteit is. Sajnos, bár ritkán, de előfordulhat, hogy bőrirritációt vagy viszketést vált ki, a ferulasav általában jól tolerálható.

Egészséges étrend a kulcs

Összességében a kutatás új irányt jelölhet ki a szívroham megelőzése terén: természetes, mindennapi ételek segítségével is csökkenthetjük a kockázatot, és egyúttal más egészségügyi előnyöket is élvezhetünk. Már egy tányér spenót, egy csésze kávé, vagy burgonya helyett rizs köret is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szívünk hosszú távon egészséges maradjon.