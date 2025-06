Így készül a legfinomabb tárkonyos burgonyaleves – videó

A tárkonyról mindenkinek egyetlen egy étel, a tárkonyos csirkeraguleves jut az eszébe. A tárkony, ez a különleges és erős aromájú fűszer azonban nem csak így és nem csak ebben az ételben használható. Sokan készítenek például tárkonyos-tejszínes ragut, amiben a csirke- vagy a pulykamell még a főszereplő, és ehhez párolt rizs a köret, de mégis valahogy a levesek pikáns fűszereként ismerjük és használjuk.

Kiadós és finom, a tárkonyos burgonyaleves szuper ebéd

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

A csirkeraguleves mellett készülhet belőle tárkonyos burgonyaleves is, amely kedvelt fogás, és akárcsak a karfiollevesnek, de tejfölös habarással adhatunk neki egy kis tartást és plusz ízt. Az egyszerű krumplileves is nagyon finom, de tovább fokozhatjuk, ha egy kevés tárkony is kerül bele, ez a zöld fűszer ugyanis nem csak a ragulevesnek áll nagyon jól!

Tárkonyos burgonyaleves

Hozzávalók:

1 tk. zsír

10 dkg szalonna

1 db közepes vöröshagyma

2 db sárgarépa

1 db fehérrépa

2 gerezd fokhagyma

1 db babérlevél

2 tk. pirospaprika

1 kg burgonya

1 ek. szárított tárkony

ecet

2 ek. tejföl

1 csapott ek. liszt

1/2 csokor petrezselyem

só

bors

Elkészítés:

A tárkonyos burgonyaleves receptjének elkészítéséhez első lépésben egy fazékban alacsony lángon kevés zsiradékot hevítünk, erre dobjuk a felcsíkozott szalonnát, amit időnként megkeverve zsírjára pirítunk. Ha a szalonna megpirult, akkor kivesszük és félretesszük. A kisült szalonna zsírjára rakjuk a felkockázott vöröshagymát, keverünk egyet rajta, majd jöhet a karikára vágott sárgarépa és fehérrépa. A zöldségeket alaposan sózzuk, és kevergetve pár percig dinszteljük. Ha a zöldségek enyhén összeestek, és a sárgarépa kissé megszínezte a zsiradékot, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát és a babérlevelet. Keverünk egyet rajta, és ha megérezzük a fokhagyma illatát, hozzáadjuk a pirospaprikát. Hozzáadjuk a feldarabolt burgonyát, majd felöntjük annyi vízzel, ami jól ellepi a zöldségeket. Forrástól számítva nagyjából fél óráig főzzük a levest, addig, amíg a zöldségek meg nem puhulnak, közben kóstoljunk, ha szükséges sózzuk és fűszerezzük. Jöhet a leves lelke, a tárkony, amit mindig a főzés utolsó fázisában adunk az ételhez, így marad meg a fűszer jellegzetes íze. Ezután ízlésünknek megfelelően savanyíthatjuk a levest ecettel, vagy citromlével. Végső fázisként habarást készítünk liszt és tejföl felhasználásával, amit hőkiegyenlítéssel adunk az alaphoz. Ezután pár percig kevergetve tovább főzzük, és el is készült a tárkonyos burgonyaleves. A kész leveshez egy kevés aprított petrezselymet adunk, és már tálalhatjuk is. Tálaláskor a leveshez adjuk a pirított szalonnát és ehetjük is.

Ha további konyhai praktikákra is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!