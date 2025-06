Ez a tökéletes muszaka titka

A muszaka, vagy magyarosabban megfogalmazva, rakott padlizsán a Balkán régió kedvelt és jellegzetes főétele. Akárcsak a töltött káposztát, a muszakát is sokféleképpen készítik, tájegységenként és országonként is el-eltérhet a receptje, ami viszont nem nagyon változik, az a padlizsánréteg és a fűszeres marharagu. A paradicsomszószos ragun érződik a keleties jelleg, hiszen olyan fűszerek kerülnek bele, amiktől nemcsak ízletes, hanem illatos is lesz az étel.

Ami az olaszoknak a lasagne, az a görögöknek a muszaka

A legismertebb muszaka a görög konyha változata, ebbe a padlizsánon felül kerül még krumpli is, ezekből áll össze a zöldséges réteg, amire a húsos ragu, legvégül a besamel kerül, és így sütik aztán össze az ételt. Sok helyen krumpli helyett cukkini vagy répa kerül a muszakába, míg egyes szerb receptekben a muszakából épp a jellegzetes alkotóelem, a padlizsán hiányzik és a tetejére sem besamel, hanem tojással és liszttel kikevert joghurt kerül.

Muszaka

Hozzávalók: (egy 21 x 31 centis sütőtálhoz, 4-6 főre):

2 db padlizsán

4-5 db burgonya

só

olívaolaj

A raguhoz:

olívaolaj

1 fej vöröshagyma

2 db babérlevél

3 gerezd fokhagyma

50 dkg darált marhahús

1 mk. fahéj

1 ek. oregánó

só

bors

1 ek. sűrített paradicsom

1,5 dl vörösbor

50 dkg passzírozott paradicsom

1 dl víz

1 tk. cukor

A basemelhez:

5 dkg vaj

5 dkg liszt

4,5 dl langyos tej

só

1 mk. őrölt szerecsendió

fehér bors

2 tojássárgája

5 dkg parmezán

A tetejére:

parmezán

Elkészítése:

A padlizsánokat megmossuk, szárukat levágjuk, és hámozatlanul kb. fél centi vastagon felkarikázzuk. Alaposan besózzuk, és kb. 1 órán át állni hagyjuk, hogy kesernyés levét kiengedje. Átmossuk. A burgonyát héjában megfőzzük, leszűrjük, hűlni hagyjuk, majd hámozás után karikára vágjuk. A paradicsomot szintén karikára vágjuk. A hagymát és fokhagymát finomra vágjuk. Elkészítjük a húsos ragut: 3 evőkanál olajon a felaprított hagymákat megfonnyasztjuk, rádobjuk a darált húst, és kb. 5 perc alatt megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk a sűrített paradicsomot és a fűszereket: a cukrot, a fahéjat, a bazsalikomot, az oregánót, sót és borsot. Fedő nélkül még 25-30 percig lassú tűzön addig pirítjuk, amíg a hús megpuhul és a leve teljesen elfő. Amikor kihűlt, összedolgozzuk 1 darab tojással. Elkészítjük a besamelt: a vajban sárgára pirítjuk a lisztet, majd simára keverjük a forró tejjel. Mérsékelt tűzön sűrűsödésig főzzük, majd langyosra hűtjük. Ízlés szerint a fűszereket is hozzáadjuk: sót, borsot, a szerecsendiót, majd a 2 tojássárgáját, végül a reszelt sajtot. A padlizsánszeleteket alaposan lecsepegtetjük, kicsit kinyomkodjuk, majd kevés olajon, több részletben kisütjük. A sütőt 200 fokra előmelegítjük. Összeállítjuk a muszakát: 1 evőkanál olajjal kikenünk egy közepes méretű tepsit. Aljára tesszük a karikára vágott burgonya felét, picit sózzuk, majd beterítjük a padlizsán felével. Rásimítjuk a húsragut, elkenjük rajta a besamel felét, aztán a maradék padlizsán következik. Ezután újra burgonya, majd a felkarikázott paradicsom jön. A megmaradt besamelmártással zárjuk a rétegezést. 180 fokos sütőben kb. 30 percig sütjük. Tálalás előtt 10 percig hűlni hagyjuk, majd kockára vágva tálaljuk.

