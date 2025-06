Így étkeznek az űrhajósok az űrben – élet a súlytalanságban

Az űrhajósok étkezése a világűrben különleges kihívásokkal jár: morzsázni tilos, az étel zacskóban vagy konzervben érkezik, és a folyadékot is szívószállal kell inni, hogy ne szálljon szét az űrállomáson. Kapu Tibor és társai már nem csak tubusból esznek, hanem evőeszközzel is – ám az evéshez olykor ollóra is szükség van a zacskók kinyitásához.

A NASA szerint az űrhajósok napi 3000 kalóriára van szükségük a megnövekedett energiafelhasználás miatt, különösen külső expedíciók esetén. Az ételadagokat szigorúan megtervezik, hogy semmi ne vesszen kárba, hiszen az ételhulladék komoly veszélyt jelent az űrállomás egészségére. Az Axiom-4 misszió legénysége: az indiai Shubhanshu Shukla, Kapu Tibor, az amerikai Peggy Whitson és a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski.

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP Az űrben elérhető menü meglepően változatos: meleg konzervek, száraz ételek, rágcsálnivalók és folyékony fűszerek is szerepelnek a kínálatban. A friss gyümölcsöt pedig külön űrhajókkal szállítják az űrállomásra.

