Két hozzávaló több ezer baktériumot pusztít el ezen a konyhai eszközön

Minden konyhában elfér a vágódeszka. Még ahol nem főznek is szükség van rá olykor, hiszen kenyeret, sajtot vágni egy szendvicshez is kell, és aki egyszer is bohóckodott már azzal, hogy tányéron kellett a tányérról lelógó alapanyagot vágjon, biztosan beszerzett egy vágódeszkát. A megfelelő eszköz kiválasztása fontos, ahogyan az is, hogy fokozottan ügyeljünk a tisztításra – így sokáig és higiénikusan használhatjuk a vágódeszkát.

Minden konyhában elfér a vágódeszka. Fotó: Unplash

Milyen a jó vágódeszka?

A megfelelő eszköz kiválasztásakor elsősorban az anyagra, a formára és a méretre szükséges odafigyelni. Utóbbi kettő egyszerű: ha nagyobb konyhát viszünk, sok főre főzünk, gyakran darabolunk nagy húsokat, érdemes méretesebb vágódeszkát választani. A formánál arra figyeljünk, hogy mi illeszkedik legjobban a szekrényünkbe: a négyszögletes, téglalap alakú deszkák kevesebb helyet foglalnak és könnyebb elpakolni őket, mint a kerek deszkákat. Ugyanakkor ha a konyhapulton tároljuk, esetleg rendszeresen teszünk rá holmikat – például a kávéfőzőt – két használat között, mutatósabb lehet egy kerek vagy ovális deszka.

A vágódeszka anyaga is nagy kérdés. Legtöbben a fa és a műanyag között hezitálnak, ezek ugyanis könnyen beszerezhető, strapabíró anyagok. A fa mellett szól, hogy hőtűrése ennek a legjobb, tartósabb is, mint a műanyag, kíméletesebb a késekkel szemben, természetes antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik és előállítása, illetve használata fenntartható. Hátránya, hogy mivel természetes anyagból van, a vízben áztatást rosszul viseli, így érdemes minden használat után azonnal elmosni. A műanyag deszkák általában kisebb helyet foglalnak, és nagy előnyük, hogy nem szívják magukba a nedvességet, így a baktériumok nehezebben telepednek meg rajta. Ugyanakkor hátrányuk, hogy a használat során mikroműanyagok forgácsolódnak le róla, amelyek az ételbe, így szervezetünkbe is bekerülhetnek.

Vágódeszka tisztítása: ezzel a két alapanyaggal gyerekjáték

Bármilyen anyagú vágódeszkát használunk is, annak tisztítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy hosszú életű legyen az eszköz. Egy 2012-es kutatás szerint egy átlagos vágódeszkán, körülbelül 200-szor több fekáliabaktérium található mint egy vécéülőkén, és ezek a baktériumok általában nyers hústermékekből származnak. Hogy megóvjuk magunkat az ételmérgezéstől, muszáj minden használat után alaposan megtisztítani a vágófelületet – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.