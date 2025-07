Így készül a legfinomabb cukkinifasírt – videó

A fasírt a magyaros konyha egyik alapétele, amihez mindenkinek megvan a saját, legjobban szeretett családi receptje. A fasírt azonban nem csak húsból készülhet. A zöldségfasírtok, vagy más néven tócsnik ugyanolyan finomak és laktatók, mint a klasszikus fasírozott, sőt talán még jobban is tudnak esni egy meleg nyári estén. A cukkinifasírt sütőben sül, nem is bő olajban, így olajszag nélkül készül, kapros tejföllel kínálva pedig fantasztikus nyári fogás.

A cukkinifasírt vagy cukkinitócsni pofonegyszerű, nagyon finom, ráadásul könnyű és húsmentes is.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

A cukkini a diétázók kedvence, hiszen alacsony a kalóriatartalma, ráadásul sokoldalúan felhasználható. A cukkiniből készülhet saláta, leves, főzelék, gazdagíthatja a csirkés-tésztás fogásokat is, de rakottasként is kiváló. Sokan tócsnit vagy fasírtot készítenek a cukkiniből, és ez is egy mesteri fogás, ami önmagában, vagy akár főzelékek feltéteként is kiváló választás lehet.

Cukkinifasírt kapros tejföllel

Hozzávalók:

2 db cukkini

só

2 db tojás

10 dkg liszt

olívaolaj

A kapros-tejfölös mártogatóshoz:

3 ek. tejföl

1 csipet só

1 kis marék friss kapor

2 gerezd zúzott fokhagyma

Elkészítés:

A cukkinifasírt sütőben egy egyszerű és nagyszerű recept. Az elkészítéséhez a cukkinit megmossuk, a végeit levágjuk és nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Alaposan lesózzuk, átforgatjuk és hagyjuk állni 15 percig, hogy levet engedjen. A cukkinit ezután kifacsarjuk, egy másik tálba áttesszük és megkóstoljuk, mennyire sós. Ha kell, pici sót adhatunk még hozzá. Hozzáütünk két egész tojást, majd apránként, időnként kevergetve annyi lisztet szórunk hozzá, hogy sűrű tésztát kapjunk. Egy tepsibe sütőpapírt fektetünk, megkenjük olajjal és egymás mellé kis halmokat kanalazunk a cukkinis masszából. A cukkinipogácsák tetejét is megkenjük olajjal, és 200 Celisus-fokon 25-30 perc alatt készre sütjük. A sütési idő felénél mindegyik cukkinis zöldségfasírtot megfordítjuk, hogy az aljuk és a tetejük is egyaránt aranybarna és ropogós legyen. A kapros mártogatóshoz a tejfölt kikeverjük zúzott fokhagymával, kaporral és sóval, és ezzel tálaljuk a cukkinifasírtot, de ehetjük főzelék feltéteként is.

Ha további szezonális receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!