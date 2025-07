Ezt rontjuk el a leggyakrabban, ha fagyasztott sült krumplit készítünk

A fagyasztott sült krumpli sütése elsőre egyszerűnek tűnhet, ám gyakran csalódunk az eredményben. David Nayfield séf szerint a leggyakoribb hiba az, hogy túl sok burgonyát helyezünk a sütőtálcára vagy a forrólevegős sütő kosarába, így a levegő nem tud szabadon áramolni – emiatt nem sülnek, hanem inkább párolódnak a hasábok – írja a Mirror cikke.

A fagyasztott sült krumpli akkor lesz tökéletes, ha hagyjuk érvényesülni a forró levegő áramlását.

Fotó: Unsplash

Így lesz tökéletes a fagyasztott sült krumpli

A ropogós eredményhez fontos, hogy ne halmozzuk túl a sütőfelületet. A burgonyahasábok között legyen elég hely, hogy a forró levegő minden oldalukat elérje.

A sütést mindig előmelegített sütőben kezdjük, legalább 200 °C-on – legyen szó hagyományos sütőről vagy air fryerről. Ha hideg készülékbe tesszük a krumplit, a lassú felmelegedés vizes, puha állagot eredményezhet.

George Duran New York-i séf szerint a légkeveréses sütők ideálisak fagyasztott sült krumpli készítésére: nemcsak gyorsabbak, de kevesebb olajat is igényelnek, így egészségesebbek is.

Miért ne zsúfoljuk tele a sütőt?

A forrólevegős sütés alapelve, hogy a levegő minden irányból éri az ételt. Ha ezt akadályozzuk, az ételek inkább párolódnak, mint sülnek – ez nemcsak a krumplira igaz. Több, kisebb adagban sokkal szebb és finomabb eredményt érhetünk el.

A három legfontosabb szabály: