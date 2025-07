Mutatjuk, hogyan készül a nyár kedvence, az ínycsiklandó, hideg gyümölcsleves – videó

A nyári kánikulában is kell enni, de az ember nem kíván annyi ételt, mint máskor, és ilyenkor nem is esik jól semmi forró leves vagy nehéz, zsíros fogás. A gyümölcsleves pont egy olyan étel, ami kimondottan ajánlott a nagy melegben, hiszen frissítő és hűsítő is, ráadásul jó néhány olyan recept is létezik, amit főzni sem kell. A hideg gyümölcsleves elkészítése gyerekjáték, nem kell miatta begyújtani a tűzhelyet, bekapcsolni a főzőlapot és hosszan ácsorogni, de még előkészíteni sem.

A hideg gyümölcsleves alapja a fagyasztott gyümölcs, amiből többfélét is kapni a boltokban

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

A főzés nélküli hideg gyümölcsleveshez elég csak összeönteni egy keverőtálba az alapanyagokat, átkeverni párszor és kész is. Akár rögtön is fogyaszthatjuk, de akkor a legjobb, ha behűtjük és azután tálaljuk.

Hideg gyümölcsleves

Hozzávalók:

50 dkg fagyasztott gyümölcs

7 dl tej

2 dl tejszín

1 kis doboz joghurt

1-2 dl szörp

Elkészítés: