Így csinálj kenyeret tortillából pillanatok alatt

Egy-két csomag toastkenyér, frissen sült vekni, pár darab zsemle és kifli. Rengeteg pékáru fogy a magyar háztartásokban, főleg iskolaidőben, amikor a gyerekek viszik magukkal a szendvicseket a táskában. Elég egy-két olyan nap vagy étkezés, amikor valaki éhesebb, vagy nagyobb az étvágya és a gondosan kiszámolt kenyér mennyisége hamarabb elfogy, mint vártuk. Ilyenkor van szükség egy kis kreativitásra!

Több hasznos tipp is van, hogy készülhet tortillából kenyér.

Fotó: Unsplash

Így csinálj kenyeret tortillából

A maradék kenyér és pékáru felhasználására sokféle praktika létezik, gondoljunk csak a kenyérfelfújtra, kiflikochra, amit elkészíthetünk akár croissant-ból is. De mit tegyünk, ha éppen az ellenkezője történik, és nincs otthon egy morzsa sem, elfogyott a kenyér, és valami kellene a vacsorához?

A megoldást a tortillalap szolgáltathatja! Szinte minden élelmiszerboltban kapható tortillalap, amik ráadásul sokáig el is állnak a kamrában. A tortillát rendszerint megtöltik, lehet a töltelék csirkés vagy tonhalas, de akár édes is, nagyon sokféleképpen felhasználhatjuk akár burrito, akár quesadilla készítéséhez. A tortilla azonban kenyérhelyettesítő is lehet!

A házi tortilla receptje egyszerű, és nem is kell hozzá sok minden.

Az összetevők közt találjuk a lisztet, a sót, az olajat és a vizet, ezekből kell tésztát gyúrni, picit pihentetni, majd vékonyra nyújtani és száraz serpenyőben hólyagosra sütni.

Ez így már önmagában is remek választás kenyér helyett, és nem kell keleszteni és dagasztani sem.

Ha van otthon csomagolt tortillalap, abból is készíthetünk "kenyeret". Egy száraz serpenyőben pirítsuk meg a lapokat, vagy vágjuk cikkekre és tegyük a kenyérpirítóba. Egy-két perc alatt el is készül a kenyérropogós, amire kenhetünk sajtkrémet, mehet rá feltétként sonka és zöldség is, de ehetjük humusszal is.

Így készül a házi tortillalap

Hozzávalók 6 darabhoz:

· 32 dkg liszt

· 1 csipet só

· 6 evőkanál olívaolaj

· 2 dl víz (langyos)

Elkészítés:

1. A házi tortillalap elkészítéséhez lisztet egy nagy tálba öntjük, hozzáadjuk a sót és elkeverjük. Ezután jöhet hozzá az olaj és a kézmeleg víz, majd kézzel kemény tésztát gyúrunk.