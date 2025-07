Itt az idő kipróbálni ezt az ínycsiklandó savanyúságot: mutatjuk, hogyan készül a kovászos cukkini!

A kovászos uborka nem véletlenül sokak kedvence. Egyfelől különlegesen finom, másrészt nagyon is egészséges, hiszen a fermentálás során olyan vitaminok és ásványi anyagok jönnek létre, melyek segítik az emésztést. Sok étteremben az alkoholos italok mellett olyan koktélokat és italokat kínálnak, melyek alapja valamilyen fermentált nedű, hiszen egyre többen keresik a különleges, savanykás-szénsavas választékot is. A kombucha, a vizikefír és a gira egyre népszerűbb, de nem kell „világgá" mennünk, hiszen a kovászos savanyúságok leve is csodaszer. Ha unalmas az uborka, készítsünk kovászos cukkinit!

A cukkini nagyon hálás alapanyag, sokféle finom étel készíthető belőle

Fotó: ANMBPH / SHUTTERSTOCK

A cukkini nagyon hálás alapanyag, sokféle finom étel készíthető belőle. Lehet rakott ételek alapja, de tésztás (húsos és húsmentes) fogások összetevője, készülhet a cukkiniből krémleves, saláta, fasírt és tócsni is sütőben sütve, de kerülhet akár édességek tésztájába is. Sőt, a cukkini remek alapanyag akkor is, ha savanyúságot készítenénk, viszont már nem akarunk egy újabb üveg kovászos uborkát a hűtőbe tenni.

Kovászos cukkini

Hozzávalók:

2-3 db cukkini

1-2 csokor kapor

kovászos kenyér (a legjobb a kenyérvég)

só

Elkészítés:

A kovászos cukkini elkészítéséhez a cukkiniket alaposan megmossuk, a végeit levágjuk, hosszúkás cikkekre vágjuk. A forró vízzel sterilizált üvegek aljára helyezünk egy kevés megmosott kaprot a szárral együtt. Erre sorakoztatjuk a cikkekre vágott cukkinidarabokat, úgy, hogy szorosan egymáshoz érjenek és kitöltsék az üveget. Vizet forralunk, majd hagyjuk, hogy kézmelegre hűljön. A cukkinik tetejére helyezünk pár szál kaprot, megszórjuk 2-3 evőkanál sóval és feltöltjük a kézmelegre hűlt vízzel, hogy ellepje. Az egészet lezárjuk egy darabka kovászos kenyérrel. Az üveget nem zárjuk le, hanem csak ráteszünk egy teáscsészét vagy kisebb tányért, hogy majd a gázok távozni tudjanak. Az üveget egy mélytányérba állítva, az ablakba tesszük, ahol 2-3 nap alatt beérik.

