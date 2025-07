Eláruljuk, melyik a legfinomabb lecsó receptje

Bár valószínűleg mindenkinek megvan a tuti lecsóreceptje, azért néha nem árt egy kis változtatás: érdemes kipróbálni egy új verziót, felfedezni új ízvilágot! Lehet, hogy eddig mindig kolbásszal készítettük, de egy könnyed, zöldséges változat is meglepően finom lehet. Kísérletezzünk bátran! Adjunk hozzá egy kis cukkinit, padlizsánt, akár egy kanál ajvárt vagy füstölt paprikát – mennyei lesz a végeredmény. Ha pedig szeretjük a csípőset, egy kevés erőspaprikát is tehetünk bele.

A lecsó az egyik legkedveltebb nyári étel – nem véletlenül.

De a tojásos, rizses vagy akár sajttal megszórt változatok is izgalmas alternatívák lehetnek. Néha egyetlen hozzávaló vagy egy plusz fűszer is elég ahhoz, hogy a jól ismert klasszikusból új kedvenc szülessen. Kínálhatjuk friss kenyérrel, de akár köretként is tálalhatjuk például sült húsok mellé.

Sült kolbászos lecsó

Hozzávalók:

2 szál füstölt kolbász

1 ek sertészsír

2 fej vöröshagyma

1.5 kg paprika

só

bors

50 dkg paradicsom

Elkészítés:

A sült kolbászos lecsó elkészítéséhez a kolbászt karikára vágjuk, és zsíron megsütjük. Azután kiszedjük a serpenyőből, és félretesszük. Az apróra vágott hagymát a serpenyőben visszamaradt zsiradékon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk az összevágott paprikát, megsózzuk, megborsozzuk, és lefedve 20 percig főzzük. A paradicsomot leforrázzuk, a héját lehúzzuk, majd négyfelé vágjuk a szemeket, és hozzáadjuk a paprikához. 15 perc alatt készre főzzük a lecsót. Végül hozzákeverjük a sült kolbászt. Friss kenyérrel fogyasztjuk.

