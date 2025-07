Ismét körbeette a Balatont a Magyar Konyha – itt lehet a legjobb ételeket kapni a tónál

Újságíróink valóban bejárták a Balaton térségét, megkóstolták az ételeket, megnézték az éttermeket, beszélgettek a tulajdonosokkal – anélkül persze, hogy felfedték volna kilétüket. De nemcsak éttermekben, cukrászdákban jártak, hanem a strandbüfék kínálataiból is kóstoltak hekket vagy lángost, és még a kukoricaüstökbe is belekukkantottak, amelyekben főzik a kukoricát. Borospincéket, szállodákat is teszteltek, valamint olyan szálláshelyeket, amelyeknek sokszor az elődje még a nagyamama kiadó kis szobácskája volt a kert végében. Ellátogattak olyan szálláshelyekre is, amelyeket már a fiatal generáció álmodott és nyitott meg.