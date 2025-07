Ezek a magyar ételek taroltak az egyik legrangosabb nemzetközi versenyen

Londonban rendezték meg a 2025-ös Great Taste Awards versenyt, amely a kézműves élelmiszerek egyik legrangosabb nemzetközi eseménye. A zsűri több hónapon keresztül kóstolt vakteszten, csomagolás és márkanév nélkül. Idén is több mint tízezer nevezés érkezett a világ minden tájáról, és a magyar indulók ismét figyelmet érdemlő eredménnyel zártak.

Magyar kistermelők termékeit díjazták Londonban - Fotó: Unsplash

Magyar manufaktúrák taroltak a Great Taste Awards-on

Összesen 108 magyar manufaktúra kapott csillagos minősítést, köztük három olyan termék is akadt, amely elérte a legmagasabb, háromcsillagos szintet. A Mindmegette információ szerint a díjazottak között volt egy balatoni sajt, egy hidegen sajtolt tökmagolaj, valamint egy klasszikus mangalica zsír is. A három termék nemcsak hazai, hanem nemzetközi mércével mérve is hibátlan minőséget képvisel.

A zsűri minden évben a kivételes ízvilágot, a termékek harmóniáját és természetes minőségét értékeli. A magyar díjazottak eredményeit látva világossá válik, hogy a kis hazai termelők által képviselt szakértelem és szenvedély versenyképes a nemzetközi élmezőnyben is.

A Great Taste Awards egyfajta minőségi iránytű a tudatos fogyasztók számára és fontos üzenet a piacnak is: a magyar kézműves élelmiszerek nemcsak finomak, de nemzetközileg is jegyzett színvonalat képviselnek.