Gyors fogyás nyári zöldségekkel – 7 napos mintaétrend

Mi segíthet még a gyors fogyásban?

Az egészséges táplálkozás akkor igazán hatékony, ha életmódbeli szokásainkat is hozzáigazítjuk. Nyáron kiemelten fontos a hidratáltság megőrzése, ezért mindig legyen kéznél egy kulacs víz. A testmozgásról sem kell lemondani: akár egy reggeli séta, akár egy könnyű jógagyakorlás is elegendő lehet az anyagcsere felpörgetéséhez. Figyeljünk az alvásra is – a pihentető éjszakák elengedhetetlenek a fogyás támogatásához.