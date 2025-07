Nem mindegy, mikor isszuk meg a reggeli kávét – ez a megfelelő időpont!

Az emberek egyik kedvence a reggeli kávé, ami nemcsak íze miatt népszerű, hanem azért is, mert élénkít, segíti a koncentrációt, és jó hatással van a hangulatra is. Azonban az utóbbi években egyre többen fordulnak a hormonális egészség felé, és igyekeznek tudatosabban kezelni a stresszt és az alvást – így az is előtérbe került, miként befolyásolja a koffein a szervezetet.

Nem mindegy, hogy mikor isszuk meg a reggeli kávét

Fotó: Unsplash

A funkcionális orvoslás egyik szakértője, Dr. Andrew Greenland szerint reggel, közvetlenül ébredés után kávézni nem jó ötlet.

A testünk ilyenkor természetesen kortizolt termel, hogy éberré váljunk. Ha ebbe a folyamatba belekavarunk egy adag koffeinnel, az megzavarhatja a napi ritmust – és végül fáradtabbak vagy épp túlpörgetettek lehetünk

– nyilatkozta a szakember.

Mi a legjobb időpont a reggeli kávéhoz?

10 és 11 óra között. Ez ugyanis az az időszak, amikor a kortizolszint természetes módon csökken, így a koffein akkor tud igazán segíteni a koncentrációban anélkül, hogy belezavarna az alvásba.

A túlzott kávéfogyasztás – főleg éhgyomorra – nemcsak a gyomrot terheli meg, hanem a stresszrendszert is. Dr. Greenland szerint azoknál a betegeknél, akik napi egy csészére csökkentették az adagot, jelentős javulás volt tapasztalható alvás és stressz terén.

Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash / https://unsplash.com/photos/two-mugs-with-coffee-on-table-g86airJZ4Gs

Nőknek különösen fontos az időzítés

A szakértő szerint a nőknek érdemes figyelniük a ciklusukra is. A menstruáció második felében (a luteális szakaszban) a kávé súlyosbíthatja a PMS-tüneteket, mivel megemeli a kortizolszintet, miközben a szervezet progeszteronra – azaz nyugtató hormonra – lenne jobban rászorulva.

Sokan arról számolnak be, hogy hormonálisan sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat, ha a ciklus első felében kávéznak, a második felében pedig teljesen elhagyják

– mondta a doktor. Egyénenként eltérő a hatás A lényeg: figyeljük magunkat! Greenland hangsúlyozza, hogy a kávé nem ördögtől való, de mindenkinél másképp működik. Érdemes megfigyelni, hogyan reagál rá a szervezetünk, és aszerint alakítani szokásainkat – írja az Express.