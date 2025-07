Aki szeretné, annak augusztus 26-án visszatér az ősz

A sütőtök-fűszeres latte a Starbucks legnépszerűbb szezonális itala, amelyből több százmillió darab kelt el az eszpresszóital 2003-as bevezetése óta. Számos utánzat is készült belőle. A Dunkin' 2007-ben vezette be a tökös ízű italokat, a McDonald's 2013-ban csatlakozott trendhez, de manapság már egyetlen komoly kávézó sem hagyhatja ki a Pumpkin Spice Lattét az őszi-téli kínálatából. Egy ideje már azon is versenyeznek a kávézó-óriások, hogy ki mikor veszi újra a kínálatába a tavasszal értelemszerűen eltűnő finomságot. A Starbucks bejelentette: náluk augusztus 26-án tér vissza az ikonikus ital.

A fanatikus rajongók a megfelelő sütőtök-fűszerkeverékkel az év bármely napján elkészíthetik az italt

Fotó: AFP/NurPhoto/BEATA ZAWRZEL

Sütőtök = ősz

Az AP News összegyűjtött néhány Pumpkin Spice Latte-mérföldkövet: