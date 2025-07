Nem hittük el! Sokkal finomabb lesz az instant tészta egyetlen hozzávalótól

Az internet ismét megőrül egy új gasztrotrükkért: most az instant tészta került a figyelem középpontjába. Egy új-zélandi séf olyan ötlettel állt elő, amitől az egyszerű ramen pillanatok alatt krémes, laktató és ízorgia lesz – méghozzá egyetlen hűtőben lapuló hozzávalótól.

Sokkal ízletesebb lesz az instant tészta, ha egy titkos hozzávalót teszünk bele.

Fotó: Unsplash

Egy tejtermék, amit mindenki ismer

A séf, Andy Hearnden – aki az Andy Cooks néven vált ismertté a közösségi médiában – megmutatta, hogyan lehet a legegyszerűbb zacskós tésztából is éttermi fogásra emlékeztető vacsora. A titok nem más, mint a sajt. A sajt teszi krémessé és ellenállhatatlanná az instant tésztát – írja az Express.

Így turbózzuk fel az egyszerű tésztát

Andy módszere pofonegyszerű:

· Fogjunk egy csomag instant ramet!

· Főzzük meg a szokásos módon, de csak kevés vízben!

· Tegyük bele a csomaghoz kapott fűszereket és egy kis csilipelyhet!

· Amikor a tészta majdnem kész, jöhet egy kis vaj – és egy jó adag reszelt sajt! Andy mozzarellát és cheddart használt, de bármilyen sajt jó, ami kéznél van.

· Főzzük tovább alacsony lángon, míg a sajt teljesen elolvad! A végeredmény egy krémes, sajtos, pikáns tésztaétel, amit még a gyerekek is imádni fognak – ők persze csili nélkül.

Megosztotta az internet népét

A recept hamar megosztotta a ramenrajongókat. Volt, aki azonnal kipróbálta, más inkább idegenkedett tőle. Egy kommentelő így írta: „A lányom mindig sajtos ramennel jött, én meg mondtam neki, hogy ez nem normális. Most meg Andy is így csinálja... Úgy tűnik, be kell látnom, hogy tévedtem.” Mások viszont inkább maradnának a klasszikus verziónál: „A sajt jó, de nem ramenbe!” – szólt az egyik hozzászólás.

Egyszerű, de laktató ebédötlet

A recept gyors, egyszerű és minden háztartásban megvalósítható – főleg, mivel a magyar háztartásokban egy kis sajt mindig lapul a hűtőben. Ez a laktató leves ideális megoldás a rohanós hétköznapokra, vagy ha nincs kedvünk nagy főzéshez, de mégis ennénk valami finomat.