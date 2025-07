Lepje meg egy ínycsiklandó fogással a gyerekeket: így készül a tökéletes zöldborsós csirkeragu!

A zöldborsó nemcsak főzeléknek vagy levesnek kiváló, hanem gyors és ízletes egytálételként is megállja a helyét. A zöldborsós csirkeragu egyszerűen elkészíthető, és a gyerekek körében is népszerű fogás. Most egy könnyen követhető, hétköznapokra is ideális recept következik.

A zöldborsós csirkeragut nemcsak azért szeretjük, mert finom, hanem mert villámgyorsan elkészíthető, ráadásul könnyű is. Ha munka után kell vacsorát készítenünk a családnak, esetleg másnapra ebédet főzni, akkor ez remek választás. A csirkeragu amúgy is igazán kedvelt étel szinte mindenhol, ezt pedig borsó is gazdagítja, szóval, ha van a fagyasztóban egy bontott, már csak félig lévő zöldborsós zacskó, akkor készítsük el ezt a receptet! A zöldborsós csirkeragu pofonegyszerű receptje, seperc alatt elkészül.

Fotó: MINDMEGETTE Zöldborsós csirkeragu Hozzávalók: 40 dkg csirkemellfilé

2 ek. olívaolaj

só

bors

25 dkg zöldborsó

1 tk. paradicsompüré

2 db vöröshagyma

petrezselyem

fokhagyma

1 csipet oregánó

1 tk. kakukkfű

1 tk. mustár A pergős rizs receptje: A hosszúszemű rizst minimum négyszer átmossuk, majd lecsepegtetjük. Ezután egy teflonos főzőedényben olajat hevítünk, erre az olajra öntjük a rizst, megsózzuk, és folyamatos keverés mellett kissé megpirítjuk. Kétszeres mennyiségű, vagyis 2 bögre vizet felforralunk. A hagymát megpucoljuk, az egyik végét kereszt alakban bevágjuk. A felforralt vizet óvatosan a rizshez öntjük, vigyázva a felcsapódó gőzre, egyszer megkeverjük, belerakjuk a hagymát, lefedjük, és takarék lángon 13 percig főzzük, közben nem vesszük le a fedőt, és nem keverjük meg. Amint lejárt a főzési idő, az edényt azonnal levesszük a tűzről, majd lefedve (legjobb konyharuhával) 20 percig pihentetjük. Ezalatt az esetlegesen megmarad vizet is felveszi a rizs. Ezután kivesszük a hagymát, összekeverjük, és máris tálalható a tökéletes pergős rizsköret. Csirkeragu elkészítése: A zöldborsós csirkemellcsíkok elkészítéséhez a csirkemellet vékony csíkokra vágjuk és egy serpenyőben, olívaolajon fehéredésig sütjük. A csirkemellet fűszerezzük sóval és borssal. A húshoz hozzáadjuk a zöldborsót, a paradicsompürét, a felaprított vöröshagymát, fokhagymát, a fűszereket és a mustárt, majd pedig az egészet alaposan összekeverjük. Ezután egy kevés vízzel felöntjük a ragut, majd fedő alatt kb. 15 perc alatt összefőzzük. A zöldborsós csirkemellcsíkokat párolt rizzsel tálaljuk. Ha egyéb népszerű fogások receptjére is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!

