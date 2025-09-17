Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

Ritka betegség, mégis az egyik legveszélyesebb, legfélelmetesebb, amivel csak találkozhatunk. Magyarországon ugyan évente alig tíznél is kevesebb esetről érkezik hivatalos jelentés, de a botulizmus súlyossága miatt időről időre beszélni kell róla. Tudatosítani kell létezését és azt is, miként lehet megelőzni, nehogy baj legyen.

A botulizmus az egyik legritkább, ugyanakkor legveszélyesebb ételmérgezés

Fotó: Photoroyalty / Shutterstock

De mi is az a botulizmus?

Ez egy bakteriális toxin okozta mérgezés, amelynek súlyos, akár fatális kimenetele is lehet, ha nem ismerjük fel időben, mivel állunk szemben.

A clostridium botulinum baktérium oxigénhiányos környezetben érzi otthon magát: konzervekben, befőttekben, házi kolbászban is jelen lehet – nem véletlenül hívják köznapi nyelven kolbászbetegségnek. A baktérium által termelt méreg a botulotoxin az ideg-izom kapcsolatokra hat. Az anyag gátolja az acetil-kolin felszabadulását az idegekből, és ezáltal bénítja az izmokat.

Milyen tünetek jelezhetik a bajt?

A botulizmus nem zajos betegség és ugyan jellemzően valamilyen élelmiszerrel kerül a bélrendszerbe, nem tipikus gyomorfertőzést jelző tünetekkel, hanem annál baljósabb jelzésekkel érkezik: szájszárazság, hányinger, látászavar. Először csak homályos látás, kettős látás jelentkezik, majd a pupillák merevek lesznek. A beteg beszéde maszatolódik, elmosódnak a szavak, nyelési nehézségek lépnek fel, a beteg félre is nyelhet, az izmok sorra elgyengülnek. A legsúlyosabb esetben a légző izmok bénulnak le, így a helyzet életveszélyessé válhat.

Diagnózis és kezelés

A diagnózis felállítása nem könnyű, hiszen ritka kórról van szó. Az orvosok a tünetekből indulnak ki, majd speciális vizsgálatok következnek – például az izmok ingerelhetőségét mérő elektromyographia-vizsgálatot is (EMG) végeznek.

Súlyos esetben indokolt antitoxin beadása, amely semlegesíteni tudja a szervezetben keringő mérget. Légzésbénulásánál gépi lélegeztetést alkalmaznak. Enyhébb eseteknél a tüneteket speciális infúziós kezeléssel enyhítik. A gyógyulási folyamat hosszú, de ma már jó eséllyel száll szembe az egészségügy a botulizmussal, de ehhez gyors, pontos diagnózisra van szükség.