Lakásban is komposztálhatunk gilisztákkal - bizarr módszerrel csökkenthető a konyhai hulladék

A városban, lakásban élők számára is van lehetőség arra, hogy a konyhában keletkező szerves hulladék ne egyszerűen szemétként végződjön. Van rá mód, hogy akár helyben átalakítsuk a szerves hulladékot hasznos anyaggá. Egy kis segítség azonban jól jöhet ehhez, például a giliszták. A beltéri komposztálás gilisztákkal – más néven vermikomposztálás – praktikus, viszonylag egyszerű módja annak, hogy értékes humuszt állítsunk elő. Így egyszerre „éheztetjük” a konyhai kukát, csökkentjük a kukába kerülő maradékok, hulladék mennyiségét, másrészt a termőföld minőségét segítő anyagot állíthatunk elő.

Fotó: Andriana Syvanych / Shutterstock

Beltéri komposztálás: hogyan kezdjünk hozzá?

Fontos, hogy csak akkor válasszuk ezt a tevékenységet, ha nem undorodunk a gilisztáktól, mert legyünk őszinték: a giliszta sok ember számára nem olyan vonzó, mit egy puha kisállat, amit simogatni, ölelgetni lehet. Ha számunkra a giliszták látványa, közelsége közömbös, ha nem ébreszt ellenszenvet, akkor viszont nyugodtan szerezzünk be egy jókora adagot belőlük. Saccoljuk meg, mennyi gilisztára lesz szükségünk. Az Agrofórum szerint 1 kg giliszta naponta fél kiló élelmiszerhulladékot képes feldolgozni. Ez azt jelenti, hogy hetente több, mint 3 kg hulladékot tudnak a giliszták átalakítani. Ennek megfelelően vásároljuk meg segítőtársainkat.

Válasszuk ki a megfelelő edényt

Lehet, egy otthon lévő edény is alkalmas lehet a célra, a lényeg, hogy legyen sekély (20–30 cm), legyenek szellőző nyílások a fedelén és az oldalán (1–2 cm lyukak), hogy oxigén jusson be és a nedvesség el tudjon távozni.

Alapréteg létrehozása

Az edény aljára pár centi vastagon helyezzünk megnedvesített tápközeget (újságpapír, tojástartó, kartonpapír, levelek, virágföld keveréke). Olyan nedves legyen ez a réteg, mint egy jól kicsavart szivacs, vagyis ne tocsogjon benne a víz, de azért érzékelhetően legyen nedves.

Milyen konyhai hulladékot használjunk?

Mehet bele zöldség- és gyümölcshéj, kávézacc, teafű, apróra törött tojáshéj is. Amiket viszont kerülni kell: az a hús, tejtermék, olajos, zsíros maradékok, csontok, mert ezek bomlása nem csak kellemetlen szagokkal jár, de meg is fertőzheti a táptalajt. Amint egy réteg hasznos konyhai hulladék a tápközeg fölé kerül, takarjuk is le egy réteg tápközeggel.