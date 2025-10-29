Ezért lesz mindenki ideges a közös konyhában a munkahelyen

A munkahelyi konyha közös tér, amit mindannyian használunk. Ott tároljuk az ételeinket, ott ebédelünk, uzsonnázunk, kávézunk. Nem mindegy, mekkora gonddal bánunk a közös területtel, tekintettel kell lennünk másokra. Ez nem egyszerű kihívás, hiszen sokfélék vagyunk, eltérő szabályok, szokások jellemzőek ránk. Mégis érdemes megpróbálni, mert akkor az ebédszünet nem bosszúság forrása lesz, hanem igazi felfrissülés. Íme néhány szabály, amely abban segíthet, hogy az asztal, a mikró és különösen a hűtőszekrény mindenki számára higiénikus és jól használható maradjon.

A közös hűtő, a mikró és kávéfőző is a konyha sarkallatos pontja a munkahelyen

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Alap: ami szagos, az tilos

Amikor közös munkahelyi hűtőt használunk, fontos, hogy olyan ételt válasszunk, amely nem kelt erős, hosszan tartó szagot. Különösen azokat hagyjuk otthon, amelyeknek még a csomagolásán is átüt a szaga. Kerüljük például az intenzív hal- vagy erősen fokhagymás fogásokat, amelyek mások számára kellemetlenek lehetnek. De ilyenek a túl szagos zöldségfélék is. Például a káposztafélék, a brokkoli, a karfiol is ide tartozik. Bármennyire is egészségesek és finomak, szaguk betölti a közös teret és nem mindenki szeretne kapni azok intenzív illatából.

Van egy nagyon fontos megfigyelés: aki melegíti és eszi, valahogy sosem érzi annyira szagosnak az ételt, mint azok, akik csak belecsöppenek a jóízű falatozásba. Így aztán, ha nem akarunk mások számára kellemetlen perceket okozni, válasszunk olyan fogásokat, amelyek kevésbé terhelik meg a konyhai levegőt a munkahelyen.

Hogyan és meddig tároljuk a munkahelyi hűtőben az ételeinket?

Közös hűtő esetén nem kérdés, hogy csak addig tároljuk az ételt benne, amíg el nem fogyasztjuk, de legfeljebb péntek délutánig. Soha ne hagyjunk a közös hűtőben olyan élelmiszert, aminek lejárt a szavatossága, amely romlásnak indult. Ez a készételekre is vonatkozik, de a hűtőbe helyzett zöldségekre, gyümölcsökre szintén. Nincs annál lehangolóbb látvány, mint amikor a munkahelyi hűtőből szinte kifolyik a megromlott étel. Rettentő kínos pillanatokat tud okozni, pláne ha azoknak az élelmiszereknek nincs „gazdája”. Kifejezetten hasznos, ha mindenkinek van egy saját, névvel felcimkézett ételdoboza, amiben a saját ételeit tárolja. De az étel hűtőbe helyezésének időpontja is kerüljön rá a címkére, így könnyebb a kényszerű konyhai szelektálás.

A munkahelyi konyha íratlan szabálya, hogy hetente egyszer, akár pénteken, hazaindulás előtt, mindeni vizsgálja át a hűtőt, és távolítsa el azokat élelmiszereket, amelyeket a következő hétig már nem lehet eltárolni.

Alapszabály még, hogy nem foglalunk el túl sok helyet a hűtőben, a heti nagybevásárlás során beszerzett alapanyagokat például nem illik ott tartani még egyetlen napig sem, mert lehet, hogy más azért nem tudja a saját két pohár joghurtját biztonságosan tárolni, mert a mi beszerzésünk elfoglalja az egész helyet.

Ki mosogat, ki pakol el, ha nincs konyhai munkaerő?

Ha nincs külön takarítószemélyzet, akkor a konyha rendbentartása közös felelősség. Bizony, a miénk is. Naponta egyszer mindenkinek „kötelező” elmosogatni a saját maga által használt bögréket, tányérokat, evőeszközöket. Ne hagyjunk magunk után se csomagolóanyagot, se szemetet az asztalon. Étkezés után töröljük is le az asztalt, a munkapultot és ha összemaszatoltuk, töröljük ki a mikrót is. A kávéfőzőt is rendben kell hagyni magunk után. Se zacc ne maradjon a főzőbe, se csöpögésnyomok ne maradjanak a tálcán.