Ez a leggyakoribb hiba, amit mindenki elkövet az olívaolajjal

Sokan tartják a konyhapulton az olívaolajat, mert így kéznél van főzéskor. Ez azonban nagy hiba, a fény, a meleg és a levegő gyorsan tönkreteszi a drága olaj minőségét és egészségügyi hatásait is csökkenti.

Ne tartsd az olívaolajat a konyhapulton! Árt neki a fény, a meleg és a levegő is

Fotó: NMC2S / Shutterstock

A fény az első számú ellenség

Az olívaolaj legnagyobb ellensége a fény, különösen a napfény és a mesterséges világítás UV-sugarai. Ezek a sugarak lebontják az olajban található antioxidánsokat, vitaminokat és polifenolokat, pontosan azokat az anyagokat, amelyek miatt egészségesnek tartjuk. A folyamatos fényhatás alatt az olaj elveszti jellegzetes aromáját, helyette keserű, fanyar ízt kap. Ha édes banánillatot érzünk az olívaolajon, az arra utal, hogy túl sok fénynek volt kitéve. A szép, átlátszó üvegpalack, ami olyan dekoratívan mutat a pulton, valójában káros az olaj számára.

A hő gyorsítja a romlást

A konyhai környezet melegsége szintén káros az olívaolajra. A tűzhely, a sütő és más konyhai készülékek közelében a hőmérséklet gyakran 25 fok fölé emelkedik, ami felgyorsítja az olaj avasodási folyamatát. A meleg hatására az olaj molekuláris szerkezete megváltozik, és káros vegyületek keletkezhetnek benne. Az olívaolaj nem szereti a túl meleget, de a túl hideget sem. Az ideális tárolási hőmérséklet 14-18 fok között van, amit a konyhapulton szinte lehetetlen biztosítani.

A levegő oxidálja az olajat

Minden alkalommal, amikor kinyitjuk az olajos palackot, levegő kerül bele, ami oxidációs folyamatokat indít el. Az oxidáció tönkreteszi az olívaolaj ízét, ezért fontos, hogy a palack légmentesen zárjon. Ha a palack folyamatosan a pulton áll, és gyakran használjuk, akkor az olaj állandóan érintkezik a levegővel. Éppen ezért kiöntőt se használjunk a palack tetején - bár praktikus, de folyamatosan levegőt enged az olajhoz. Használat után mindig csavarjuk vissza szorosan a kupakot, még akkor is, ha csak egy percre tesszük le főzés közben.

Az idő is számít

Az olívaolaj nem olyan, mint a bor, nem javul az idővel. Egy bontatlan palack általában egy évig eláll, de ha egyszer kinyitottuk, akkor minél hamarabb fel kell használnunk. Ideális esetben egy-két hónapon belül.