Tudta? Ennyi időt tölt az étel a testünkben

Az emésztés persze nem csupán arról szól, hogy a szervezetünkbe bevitt étel apró alkotóelemekké esik szét, majd energiává válik. Ez a bonyolult folyamat azt is biztosítja, hogy testünk minden szükséges tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot felszívjon, miközben eltávolítja a felesleges anyagokat. Ha emésztésünk nem működik megfelelően, az nemcsak puffadáshoz, székrekedéshez vagy hasmenéshez vezethet, hanem hosszú távon gyengítheti immunrendszerünket és csökkentheti energiaszintünket is.

Gyors vagy lassú az emésztése? Mutatjuk, hogyan halad végig a táplálék a szervezetben, és milyen ételek gyorsítják vagy lassítják a folyamatot

Fotó: Shutterstock

Az emésztés a szájban kezdődik?

Az emésztés egy összetett folyamat, amely jóval előbb kezdődik és tovább tart, mint gondolnánk. Amint az étel a szánkba kerül, azzal el is kezdődik a lebontása: a rágással aprítjuk az ételt, a nyálban lévő alfa-amiláz nevű enzim pedig már a szájban elkezdi például a keményítő bontását kisebb cukrokká. A nyál ezen kívül nedvesíti az ételt, megkönnyíti a rágást és a nyelést, valamint tartalmaz még lipáz enzimeket is, amelyek a zsírokat bontják. Ezért is rendkívül fontos az alapos rágás - hiszen akkor tudja az ételt a nyál alaposan”megdolgozni”, ha elegendő időt adunk neki erre. A lenyelt falat ezután a nyelőcsövön át a gyomorba jut, ahol a savak és enzimek intenzív munkába kezdenek.

Gyomor, vékonybél, vastagbél – hosszú az út

A gyomorból a táplálék aztán a vékonybélbe kerül, ahol a tápanyagok döntő része felszívódik. Ez a szakasz nagyjából négy-hat órát vesz igénybe, de egyéni különbségek miatt akár hosszabb is lehet. A könnyű, rostszegény ételek ezen a részen is gyorsabban jutnak át, míg a keményebb, összetettebb fogások lassabban bomlanak le. A folyamat következő állomása a vastagbél, ahol már inkább a víz visszaszívása zajlik, valamint az ott élő baktériumok végzik el a munka nagy részét. Ebben a szakaszban a táplálék akár 36–48 órát is eltölthet, mielőtt végleg elhagyja a szervezetet.

Hogyan segíthetjük a saját emésztésünket?

A kiegyensúlyozott étkezés az egyik kulcs. Érdemes kerülni, hogy egy étkezésen belül jelentősen eltérő emésztési idejű fogásokat keverjünk, mert ez megterhelheti a gyomrot. A zöldségekben és természetes rostokban gazdag ételek rendszeres fogyasztása elősegíti a bélmozgást. A megfelelő folyadékbevitel, a lassú étkezés és a rendszeres mozgás pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy az emésztésünk egyenletes ritmusban működjön. Ha odafigyelünk ezekre az apró, mégis jelentős részletekre, a szervezetünk könnyebben, kényelmesebben végzi a dolgát.