5 figyelmeztető jel, hogy több káliumra van szüksége

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a káliumhiány csak a sportolókat érinti, pedig a hétköznapi életünk is éppen elég nagy kihívás az ásványianyag-háztartás szempontjából. Egy húzósabb időszak, egy nem elég átgondolt étrend, esetleg szélsőséges időjárási helyzet is elég ahhoz, hogy kevesebb káliummal gazdálkodjunk. És amikor a szint lezuhan, a testünk meglepően heves jelzéseket ad.

Fotó: Anatoliy Cherkas / Shutterstock

1. Éjszakai izomgörcsök

Ha gyakran ébredünk arra, hogy a lábunk befeszül, a vádlink görcsbe rándul, vagy a combunk „bejelez”, húz, amikor érezzük, hogy valami az izmok körül nem komfortos: ideje gyanakodnunk. A kálium nélkülözhetetlen az izmok összehúzódásához és ellazulásához, így e ásványi anyag hiányában a mozgás finom egyensúlya elcsúszik.

2. Krónikus fáradtság

Szinte mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor már reggel rosszul indul a nap. Úgy ébredünk, kelünk fel, mintha egy egész hetet megállás nélkül végigdolgoztunk volna. Honnan a kellemetlen, nyűgös fáradtság? A sejtjeink energiafelvételéhez is szükség van káliumra, és ha ebből nem áll elegendő mennyiség a rendelkezésünkre, akkor erőtlenség, levertség, gyengeség kísérheti az egész napunkat.

3. Pulzuspara

A szívünk működése különösen érzékeny az elektrolit-háztartásra. Amikor azt tapasztaljuk, hogy időnként „kihagy” egy dobbanást, majd hirtelen gyorsabb taktust ver, érdemes felkapni a fejünket. Sokunknál először csak pihenés közben jelentkezik, és nagyon ijesztő érzés, de később terhelésnél is érezhetővé válhat. Ha ez nem egyszeri eset, hanem újra meg újra visszatérő tapasztalás, mindenképp forduljunk orvoshoz, mert nem csak káliumhiányra utalhat a tünet.

4. Lusta emésztés

A bélrendszerünk izmai is igénylik a megfelelő káliumszintet. Ha ez egy bizonyos szint alá csökken, az emésztésünk lelassulhat: puffadást, teltségérzetet, székrekedést tapasztalhatunk. Ilyenkor a testünk valójában azt jelzi, hogy az emésztőrendszer „motorja” alacsonyabb fordulaton pörög, ez pedig hosszú távon kockázatos is lehet.

5. Heves indulatok, feszültség, robbanás

Kevesen gondolunk erre, de mentális-érzelmi állapotunkat is befolyásolhatja egy ásványi anyag hiánya. Márpedig az idegrendszerünk működéséhez is szükségünk van káliumra. Ha a szükségesnél kevesebből kénytelen gazdálkodni a szervezetünk, gyakrabban lehetünk ingerlékenyek, nyugtalanok, szétszórtak, vagy úgy érezhetjük, nehezebben tartjuk kézben a gondolatainkat, az életünket.