Ezekkel a zöldségekkel és gyümölcsökkel védekezzen a nyári hőség ellen!

A nyári hőség idején a szervezet könnyebben veszít folyadékot és ásványi anyagokat, miközben az étvágy is csökkenhet. A The Korea Times cikke szerint vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyek ilyenkor különösen hasznosak lehetnek, mert segíthetnek a hidratálásban, az emésztés támogatásában és a vitaminpótlásban.
Zöldségek és gyümölcsök a nyáron, a hőség ellen
Kánikulában nem mindegy, milyen ételekkel próbáljuk pótolni a folyadékot és az ásványi anyagokat. Nyáron különösen jó választás lehet például a görögdinnye, az uborka, az áfonya, a sárgadinnye és a kivi, mert ezek könnyűek, frissítőek, és több fontos vitamint, rostot vagy ásványi anyagot is tartalmaznak. Ezek az ételek nem helyettesítik a rendszeres folyadékfogyasztást, de segíthetnek abban, hogy a szervezet jobban viselje a hőséget.
Sárgadinnye
A sárgadinnye magas víztartalma miatt az egyik legjobb nyári gyümölcs lehet. Segít a folyadékpótlásban, enyhítheti a szomjúságot, és káliumtartalma miatt az izzadás után felboruló ásványianyag-egyensúly helyreállításában is hasznos lehet. C-vitamint is tartalmaz, amely támogatja az immunrendszer működését.
Hagyma
A hagyma nem tipikus nyári frissítő étel, mégis értékes alapanyag. Kevés kalóriát tartalmaz, rostjai támogatják az emésztést, emellett C-vitamin, kalcium, foszfor és vas is található benne. A benne lévő allicin miatt a cikk szerint a hagyma a koleszterinszint, a vérnyomás és a vércukorszint szabályozásában is szerepet játszhat.
Áfonya
Az áfonya rostban és C-vitaminban gazdag, emellett antioxidáns vegyületeket is tartalmaz. Nyáron könnyű, frissítő gyümölcsként jól beilleszthető reggelikbe, joghurtba vagy salátába. A cikk szerint az áfonya a memória működésére is kedvező hatással lehet.
Spenót
A spenót vitaminokban, antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő hatású anyagokban gazdag zöldség. Nyáron salátákban, turmixokban vagy könnyű köretekben is jól használható. A cikk szerint támogathatja a szem egészségét és a csontok erősségét is.
Cseresznye
A cseresznye az egyik legnépszerűbb nyári gyümölcs, amely nemcsak finom, hanem antioxidánsokban is gazdag. Mélyvörös színét az antocián nevű anyag adja, amely a cikk szerint gyulladáscsökkentő hatású lehet, és az immunrendszer működésére is kedvezően hathat.
Uborka
Az uborka több mint 95 százaléka víz, ezért kifejezetten jó választás kánikulában. Alacsony kalóriatartalma miatt diétás étrendbe is könnyen beilleszthető, káliumtartalma pedig segítheti a nátrium kiürítését és a vérnyomás szabályozását. Rostjai az emésztést is támogathatják.
Kivi
A kivi jó választás lehet azoknak, akik valami édeset ennének, de nem akarnak túl sok cukrot fogyasztani. Egy közepes kivi viszonylag kevés cukrot tartalmaz, miközben rostban és káliumban gazdag. Frissítő, savanykás íze miatt nyáron különösen jól működik gyümölcssalátákban vagy hideg reggelikben.
Spárga
A spárga könnyű, mégis tápanyagban gazdag zöldség. K-vitamin-tartalma miatt fontos szerepe lehet a csontok egészségének támogatásában és a véralvadásban. A cikk szerint antioxidánsai miatt a szív- és érrendszer védelmében is hasznos lehet.
Görögdinnye
A görögdinnye a nyár egyik legismertebb frissítő gyümölcse. Magas víztartalma miatt segít a hidratálásban, miközben kevés kalóriát tartalmaz. A- és C-vitaminban is gazdag, ezért nemcsak szomjoltó, hanem tápanyagpótlásra is jó választás lehet a legmelegebb napokon.