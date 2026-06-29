Ezekkel a zöldségekkel és gyümölcsökkel védekezzen a nyári hőség ellen!

A nyári hőség idején a szervezet könnyebben veszít folyadékot és ásványi anyagokat, miközben az étvágy is csökkenhet. A The Korea Times cikke szerint vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyek ilyenkor különösen hasznosak lehetnek, mert segíthetnek a hidratálásban, az emésztés támogatásában és a vitaminpótlásban.

A nyári hőségben különösen hasznosak lehetnek azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyek egyszerre hűsítenek, hidratálnak, és vitaminokkal, ásványi anyagokkal támogatják a szervezetet. (A kép illusztráció) Fotó: Shutterstock/Arif Juniansyah

Zöldségek és gyümölcsök a nyáron, a hőség ellen

Kánikulában nem mindegy, milyen ételekkel próbáljuk pótolni a folyadékot és az ásványi anyagokat. Nyáron különösen jó választás lehet például a görögdinnye, az uborka, az áfonya, a sárgadinnye és a kivi, mert ezek könnyűek, frissítőek, és több fontos vitamint, rostot vagy ásványi anyagot is tartalmaznak. Ezek az ételek nem helyettesítik a rendszeres folyadékfogyasztást, de segíthetnek abban, hogy a szervezet jobban viselje a hőséget.

Sárgadinnye

A sárgadinnye magas víztartalma miatt az egyik legjobb nyári gyümölcs lehet. Segít a folyadékpótlásban, enyhítheti a szomjúságot, és káliumtartalma miatt az izzadás után felboruló ásványianyag-egyensúly helyreállításában is hasznos lehet. C-vitamint is tartalmaz, amely támogatja az immunrendszer működését.

Hagyma

A hagyma nem tipikus nyári frissítő étel, mégis értékes alapanyag. Kevés kalóriát tartalmaz, rostjai támogatják az emésztést, emellett C-vitamin, kalcium, foszfor és vas is található benne. A benne lévő allicin miatt a cikk szerint a hagyma a koleszterinszint, a vérnyomás és a vércukorszint szabályozásában is szerepet játszhat.

Áfonya

Az áfonya rostban és C-vitaminban gazdag, emellett antioxidáns vegyületeket is tartalmaz. Nyáron könnyű, frissítő gyümölcsként jól beilleszthető reggelikbe, joghurtba vagy salátába. A cikk szerint az áfonya a memória működésére is kedvező hatással lehet.

Spenót

A spenót vitaminokban, antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő hatású anyagokban gazdag zöldség. Nyáron salátákban, turmixokban vagy könnyű köretekben is jól használható. A cikk szerint támogathatja a szem egészségét és a csontok erősségét is.

Cseresznye

A cseresznye az egyik legnépszerűbb nyári gyümölcs, amely nemcsak finom, hanem antioxidánsokban is gazdag. Mélyvörös színét az antocián nevű anyag adja, amely a cikk szerint gyulladáscsökkentő hatású lehet, és az immunrendszer működésére is kedvezően hathat.