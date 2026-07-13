Tényleg egészségtelen a majonéz? Kiderült az igazság

A majonéz tojássárgájából, olajból és ecetből készül, tápértékét pedig elsősorban az határozza meg, milyen olajat használnak hozzá. Sophie Medlin brit dietetikus szerint a benne található telítetlen zsírsavak kedvezőbbek a szív egészsége szempontjából, ráadásul segíthetik az A-, D-, E- és K-vitamin felszívódását.

Nem kell teljesen száműzni az étrendből a majonézt, de fontos a mértékletesség

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Nem minden majonéz egyforma

A szakértő szerint nincs egyértelműen legegészségesebb változat.

A hagyományos majonéz több kalóriát tartalmaz, de általában telítetlen zsírokban gazdag.

A light majonéz kevesebb kalóriás, ugyanakkor gyakran több adalékanyagot tartalmaz.

A vegán majonéz egészségessége az összetevőktől függ.

A japán Kewpie majonéz ízében különlegesebb, de nem számít egészségesebbnek.

Mi a helyzet a koleszterinnel?

A korábbi nézettel szemben a szakértők szerint a tojássárgájában lévő koleszterin önmagában nem növeli jelentősen a vér koleszterinszintjét.

Sokkal nagyobb kockázatot jelentenek a telített zsírok, például a vaj vagy a zsíros húsok.

Erre érdemes figyelni

A házi majonéz nyers tojásból készülhet, ezért nagyobb az ételmérgezés kockázata, ha nem megfelelően tárolják vagy készítik el – írja a Daily Mail.

Bizonyos gyógyszerek – például a véralvadásgátlók vagy egyes fogyókúrás készítmények – mellett szintén érdemes odafigyelni a fogyasztására. Emellett tojás- vagy szójaallergia esetén sem minden változata ajánlott.

A dietetikus szerint a majonézt nem kell teljesen száműzni az étrendből, de magas kalóriatartalma miatt a mértékletesség továbbra is fontos.

Majonéz a süteményben?

Furcsának tűnhet egy kakaós kevert süteménybe vagy egy gyümölcsös, édes finomságba fél pohárnyi majonézt borítani – de érdemes! A majonéz tojás helyett ugyanis kiválóan működhet.