Gazdagabb termés, kevesebb kártevő: így válassz jó szomszédokat az uborkának

Az uborkának nem feltétlenül van szüksége külön ágyásra sőt, a megfelelő növénytársítás kifejezetten jót tehet neki. Egyes növények segíthetnek távol tartani a kártevőket, csökkenthetik a betegségek kialakulásának esélyét, sőt még a terméshozamot is növelhetik. Ugyanakkor akadnak olyan növények is, amelyekkel nem érdemes egy ágyásba ültetni.

Ezeket a növényeket soha ne ültesd az uborka mellé Fotó: Unsplash

Az uborka és a jószomszédi viszony

A hagymafélék, például a fokhagyma, a vöröshagyma és a póréhagyma kiváló társnövényei lehetnek az uborkának. Illatuk segíthet távol tartani egyes kártevőket, például a liszteskét.

A hüvelyesek, így a bab és a borsó is jó választásnak számítanak. Ezek a növények megkötik a levegő nitrogénjét, amelyet a talajba juttatnak. Mivel az uborka nagy tápanyagigényű, különösen sok nitrogént igényel, profitálhat ebből a természetes utánpótlásból.

A káposztafélék és a saláta is jó választás

A karfiol, a brokkoli, a fejes káposzta, a kelkáposzta és a bimbós kel is jól megfér az uborka mellett. Bár ezek is sok tápanyagot vesznek fel a talajból, gyökérzetük mélyebbre hatol, mint a sekélyen gyökerező uborkáé, így nem ugyanazokért a tápanyagokért versenyeznek.

A salátafélék szintén jó szomszédok. Mélyebbre nyúló gyökereik mellett sűrű lombjukkal árnyékolják a talajt, ami segít megőrizni a nedvességet, és lassítja a kiszáradást.

Ezek a fűszernövények is segíthetnek

A petrezselyem, az édeskömény, a koriander, a kömény és a borsikafű illata távol tarthat bizonyos kártevőket, ezért érdemes az uborka közelébe ültetni őket.

A kaporról úgy tartják, hogy kedvezően hat az uborka fejlődésére, és javíthatja a növények növekedését.

A bazsalikom pedig bizonyos mértékig védelmet nyújthat a lisztharmat ellen, illetve késleltetheti a betegség megjelenését.

A virágok sem csak díszítenek

A borágó, amelyet gyakran uborkafűként is emlegetnek, kék virágaival számos beporzó rovart vonz a kertbe, ami az uborka terméshozamát is javíthatja.

A bársonyvirág, ismertebb nevén büdöske, szintén hasznos társnövény. Gyökerei vonzzák a fonálférgeket, majd olyan anyagokat termelnek, amelyek elpusztítják ezeket a kártevőket. Egyes kertészek arra is használják, hogy elterelje a csigák figyelmét a zöldségekről, ezért célszerű némi távolságot hagyni közte és az uborka között.