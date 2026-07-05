Gazdagabb termés, kevesebb kártevő: így válassz jó szomszédokat az uborkának

Az uborkának nem feltétlenül van szüksége külön ágyásra sőt, a megfelelő növénytársítás kifejezetten jót tehet neki. Egyes növények segíthetnek távol tartani a kártevőket, csökkenthetik a betegségek kialakulásának esélyét, sőt még a terméshozamot is növelhetik. Ugyanakkor akadnak olyan növények is, amelyekkel nem érdemes egy ágyásba ültetni.
Az uborka és a jószomszédi viszony
A hagymafélék, például a fokhagyma, a vöröshagyma és a póréhagyma kiváló társnövényei lehetnek az uborkának. Illatuk segíthet távol tartani egyes kártevőket, például a liszteskét.
A hüvelyesek, így a bab és a borsó is jó választásnak számítanak. Ezek a növények megkötik a levegő nitrogénjét, amelyet a talajba juttatnak. Mivel az uborka nagy tápanyagigényű, különösen sok nitrogént igényel, profitálhat ebből a természetes utánpótlásból.
A káposztafélék és a saláta is jó választás
A karfiol, a brokkoli, a fejes káposzta, a kelkáposzta és a bimbós kel is jól megfér az uborka mellett. Bár ezek is sok tápanyagot vesznek fel a talajból, gyökérzetük mélyebbre hatol, mint a sekélyen gyökerező uborkáé, így nem ugyanazokért a tápanyagokért versenyeznek.
A salátafélék szintén jó szomszédok. Mélyebbre nyúló gyökereik mellett sűrű lombjukkal árnyékolják a talajt, ami segít megőrizni a nedvességet, és lassítja a kiszáradást.
Ezek a fűszernövények is segíthetnek
A petrezselyem, az édeskömény, a koriander, a kömény és a borsikafű illata távol tarthat bizonyos kártevőket, ezért érdemes az uborka közelébe ültetni őket.
A kaporról úgy tartják, hogy kedvezően hat az uborka fejlődésére, és javíthatja a növények növekedését.
A bazsalikom pedig bizonyos mértékig védelmet nyújthat a lisztharmat ellen, illetve késleltetheti a betegség megjelenését.
A virágok sem csak díszítenek
A borágó, amelyet gyakran uborkafűként is emlegetnek, kék virágaival számos beporzó rovart vonz a kertbe, ami az uborka terméshozamát is javíthatja.
A bársonyvirág, ismertebb nevén büdöske, szintén hasznos társnövény. Gyökerei vonzzák a fonálférgeket, majd olyan anyagokat termelnek, amelyek elpusztítják ezeket a kártevőket. Egyes kertészek arra is használják, hogy elterelje a csigák figyelmét a zöldségekről, ezért célszerű némi távolságot hagyni közte és az uborka között.
A körömvirág szintén segíthet a fonálférgek elleni védekezésben, miközben élénk virágai sok beporzó rovart csalogatnak a kertbe.
A sarkantyúka is jó választás lehet. Dús lombozata árnyékolja a talajt, így az kevésbé szárad ki a nyári melegben.
Ezeket ne ültesse az uborka mellé
Nem minden növény viseli jól az uborka közelségét.
A tökfélék, például a sütőtök és a cukkini ugyanabba a növénycsaládba tartoznak, mint az uborka, ezért ugyanazokra a betegségekre fogékonyak. Emiatt nem ajánlott őket egymás mellé ültetni.
A paradicsom, a retek és a hónapos retek szintén rossz szomszédnak számítanak az uborka számára, ezért ezeknek érdemes más helyet keresni a veteményesben.