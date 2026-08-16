Kovászos uborkát készít? Ezt a hibát most sokan elkövetik

A kovászos uborka nyáron szinte kihagyhatatlan, Békésben is sokan készítik otthon. A BEOL szerint a klasszikus savanyúsághoz nem kell sok minden: friss uborka, kapor, fokhagyma, só, víz és egy kis türelem. A legfontosabb azonban már a piacon eldől, ezért érdemes jól megválasztani az uborkát.

A kovászos uborka titka. Fotó: 123RF

A békéscsabai piacon a kovászolni való uborka kilója jelenleg 550 és 650 forint között, a kapor csomója 300-350, a fokhagyma kilója pedig 2400-2600 forint körül alakul. A jó uborka legyen friss, kemény, roppanós és lehetőleg hasonló méretű. A puha, fonnyadt darabokból ugyanis könnyebben lesz puha a kész savanyúság is.

Így készül a klasszikus kovászos uborka

Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács receptje szerint egy körülbelül ötliteres üveghez 2,5 kilogramm uborkára van szükség.

Az alaposan megtisztított zöldséget fokhagymával és kaporral rétegezzük az üvegbe, a nagyobb darabokat pedig érdemes hosszában bevágni vagy négyfelé hasítani.

A tetejére ismét kerülhet kapor és a hagyományos recept szerint egy darab kovászos kenyér. A sós léhez két liter felforralt, majd visszahűtött vízhez körülbelül 2,5 evőkanál só szükséges.

Nem kell egész nap a tűző napon tartani

A BEOL cikke szerint az egyik legfontosabb szabály, hogy a kovászos uborkát nem kell egész nap a tűző napon tartani. A savanyúságnak melegre van szüksége, de az extrém nyári hőség könnyen ronthat az eredményen. Érdemes ezért meleg, de nem perzselően forró helyet választani.

Az erjedés idején az üveget nem szabad légmentesen lezárni. Ha elkészült az uborka, a kenyeret el kell távolítani, a levet pedig le kell szűrni. Az uborkát tiszta edénybe téve vissza kell önteni rá a levet, majd mehet a hűtőbe.

A klasszikus kovászos uborka egyik nagy előnye éppen az egyszerűsége: uborka, víz, só, kapor, fokhagyma és kenyér kell hozzá.