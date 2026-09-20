Másnap még finomabbak: 4 étel, aminek jót tesz egy éjszaka a hűtőben

Babgulyás
Hozzávalók (4 adaghoz):
50 dkg tarkabab
20 dkg füstölt tarja
50 dkg marhagulyáshús
1 szál füstölt kolbász
3 sárgarépa
1 fehérrépa
1 zeller (zöldje is)
1 zöldpaprika
1 paradicsom
2 vöröshagyma
2 burgonya
2 gerezd fokhagyma
1 csokor petrezselyemzöld
2 babérlevél
2 tk. kömény
1 ek. édes pirospaprika
Elkészítés:
1. Egy leveses fazékba rakjuk a zsírt. Felhevítjük, majd a marhahúst körbepirítjuk rajta. Ha színt kapott, kivesszük a fazékból, és a visszamaradt zsiradékra tesszük a felkockázott vöröshagymát. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a felkockázott paprikát is. Picit dinszteljük, majd a feldarabolt paradicsomot is beletesszük.
2. Ezután visszakanalazzuk az előpirított húst a fazékba, megszórjuk pirospaprikával, fűszerezzük köménnyel és babérlevéllel, beledobjuk a felszeletet fokhagymát, a felkockázott füstölt tarját, aztán újra megborsozzuk. Végül felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Lefedve, nagyjából 2 órán keresztül főzzük.
3. Ha a hús már félig puha, hozzáadjuk az átmosott, előzőleg 24 órára beáztatott babot a zellerlevéllel együtt. Ha szükséges, újra sózzuk, borsozzuk, ha pedig úgy érezzük, akkor egy kevés vízzel is utánapótoljuk. Lefedve főzzük tovább nagyjából egy-másfél órán át.
4. A következő lépésben a fazékba kerül a sárga- és fehérrépa, ízlés szerint a megpucolt, felkockázott zellergumó is mehet, majd a felszeletelt füstölt kolbász. Ha szükséges, pótoljuk a vizet, ízesítjük, majd további fél órán át hagyjuk főni.
5. Utolsó lépésben hozzáadjuk a meghámozott, felkockázott burgonyát, és addig főzzük amíg megpuhul. Az elkészült magyaros babgulyást ízlés szerint erős paprikával, és friss kenyérrel tálaljuk.
210 perc
Marhapörkölt zöldségekkel
Hozzávalók (4 adaghoz):
2 vöröshagyma
1 kg marhalapocka
2 ek. olaj
1 tk. őrölt pirospaprika
só
2 sárgarépa
1/2 sárga kaliforniai paprika
1/2 piros kaliforniai paprika
Elkészítés:
1. A vöröshagymát meghámozzuk, és finomra aprítjuk. A húst megtisztítjuk, szárazra töröljük, majd felkockázzuk.
2. Egy kuktafazékban felforrósítjuk az olajat, és megfonnyasztjuk rajta a hagymát. Hozzáadjuk a húst, és néhányszor megkeverve nagy lángon körbepirítjuk. Ezután levesszük a tűzről, meghintjük a pirospaprikával, és elkeverjük. Visszatesszük a tűzre, hozzáöntünk 100 ml vizet, megsózzuk, felforraljuk, majd mérsékeljük a hőt. Lezárjuk a kuktát, és a marhát majdnem teljesen puhára főzzük.
3. Közben a sárgarépát meghámozzuk, és felkarikázzuk. A paprikákat megmossuk, kimagozzuk, a húsukat falatnyi darabokra vágjuk. A zöldségeket a húshoz adjuk. Újra megsózzuk, majd az egészet puhára főzzük.
4. Főtt burgonya vagy párolt rizs illik hozzá - írja a Fanny magazin.
1 adag 495 kcal
120 perc
Egyben sült paprikás fasírt
Hozzávalók:
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 ek. olaj
50 dkg darált sertéshús
50 dkg darált marhahús
1 csokor petrezselyem
1 ek. mustár
2 tojás
10 dkg zsemlemorzsa
1 dl tej
1/2 piros kaliforniai paprika
1/2 sárga kaliforniai paprika
1/2 narancssárga kaliforniai paprika
só
frissen őrölt bors
vaj a tepsihez
ketchup a kenéshez (elhagyható)
Elkészítés:
1. A meghámozott, felaprított vörös- és fokhagymát üvegesre sütjük a felforrósított olajon, majd hagyjuk kihűlni.
2. A kétféle darált húst egy nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a leöblített, finomra vágott petrezselymet, a mustárt, a tojásokat, a pirított hagymát, a zsemlemorzsát, a tejet, a megmosott, kimagozott és felaprított paprikákat. Sózzuk, borsozzuk, majd alaposan összedolgozzuk az egészet.
3. A masszát nedves kézzel hosszúkás kenyérformára formázzuk. Egy kisebb, kivajazott tepsibe tesszük, öntünk mellé egy kevés vizet. 180 fokra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ezután a tetejét vékonyan megkenjük ketchuppal, és további 30 perc alatt készre sütjük.
4. A sütőből kivéve 10 percig pihentetjük, majd felszeletelve tálaljuk.
120 perc
4 adag
Pásztorpite
Hozzávalók (8 adaghoz):
3 burgonya
3 ek. vaj
120 ml tej
1 tk. reszelt fokhagyma
10 dkg reszelt sajt
A töltelékhez:
2 tk. olaj
90 dkg darált marhahús
1 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
só
bors
2 ek. liszt
2 ek. sűrített paradicsom
250 ml húslevesalaplé
0.5 tk. Morzsolt oregánó
2 sárgarépa
A töltelékhez:
1/2 ek. worcestershireszósz
Elkészítés:
1. A pásztorpite töltelékéhez egy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, majd fehéredésig megpirítjuk benne a darált húst. Hozzáadjuk a megtisztított, felaprított vörös- és fokhagymát, majd sózzuk, borsozzuk. Megszórjuk liszttel, majd főzzük 1-2 percig.
2. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, az alaplevet, a Worchestershire-szószt és az oregánót. Ezután felforraljuk, majd kis lángon addig főzzük, amíg a hús félig megpuhul. Hozzáadjuk a megtisztított, lereszelt répát, majd további 10 percig főzzük.
3. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk. Forró, sós vízben puhára főzzük, leszűrjük. Hozzáadjuk az összetört 2 evőkanál vajat, a tejet és a lereszelt fokhagymát.
4. Kikenünk egy hőálló tálat a maradék vajjal, beleöntjük a húsos ragut, majd a tetejére simítjuk a burgonyát, és megszórjuk a reszelt sajttal. Végül készre sütjük 35 perc alatt a 190 fokra előmelegített sütőben.
Fanny tipp: ez az egytálétel az angolok egyik kedvence, amelyet bárányhúsból is el lehet készíteni.
80 perc