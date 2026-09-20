Másnap még finomabbak: 4 étel, aminek jót tesz egy éjszaka a hűtőben

Babgulyás

Hozzávalók (4 adaghoz):

50 dkg tarkabab

20 dkg füstölt tarja

50 dkg marhagulyáshús

1 szál füstölt kolbász

3 sárgarépa

1 fehérrépa

1 zeller (zöldje is)

1 zöldpaprika

1 paradicsom

2 vöröshagyma

2 burgonya

2 gerezd fokhagyma

1 csokor petrezselyemzöld

2 babérlevél

2 tk. kömény

1 ek. édes pirospaprika

Ne edd meg rögtön! Ez a 4 fogás másnap még finomabb

Fotó: Mindmegette.hu

Elkészítés:

1. Egy leveses fazékba rakjuk a zsírt. Felhevítjük, majd a marhahúst körbepirítjuk rajta. Ha színt kapott, kivesszük a fazékból, és a visszamaradt zsiradékra tesszük a felkockázott vöröshagymát. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a felkockázott paprikát is. Picit dinszteljük, majd a feldarabolt paradicsomot is beletesszük.

2. Ezután visszakanalazzuk az előpirított húst a fazékba, megszórjuk pirospaprikával, fűszerezzük köménnyel és babérlevéllel, beledobjuk a felszeletet fokhagymát, a felkockázott füstölt tarját, aztán újra megborsozzuk. Végül felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Lefedve, nagyjából 2 órán keresztül főzzük.

3. Ha a hús már félig puha, hozzáadjuk az átmosott, előzőleg 24 órára beáztatott babot a zellerlevéllel együtt. Ha szükséges, újra sózzuk, borsozzuk, ha pedig úgy érezzük, akkor egy kevés vízzel is utánapótoljuk. Lefedve főzzük tovább nagyjából egy-másfél órán át.

4. A következő lépésben a fazékba kerül a sárga- és fehérrépa, ízlés szerint a megpucolt, felkockázott zellergumó is mehet, majd a felszeletelt füstölt kolbász. Ha szükséges, pótoljuk a vizet, ízesítjük, majd további fél órán át hagyjuk főni.

5. Utolsó lépésben hozzáadjuk a meghámozott, felkockázott burgonyát, és addig főzzük amíg megpuhul. Az elkészült magyaros babgulyást ízlés szerint erős paprikával, és friss kenyérrel tálaljuk.

210 perc

Marhapörkölt zöldségekkel

Hozzávalók (4 adaghoz):

2 vöröshagyma

1 kg marhalapocka

2 ek. olaj

1 tk. őrölt pirospaprika

só

2 sárgarépa

1/2 sárga kaliforniai paprika

1/2 piros kaliforniai paprika

Elkészítés:

1. A vöröshagymát meghámozzuk, és finomra aprítjuk. A húst megtisztítjuk, szárazra töröljük, majd felkockázzuk.

2. Egy kuktafazékban felforrósítjuk az olajat, és megfonnyasztjuk rajta a hagymát. Hozzáadjuk a húst, és néhányszor megkeverve nagy lángon körbepirítjuk. Ezután levesszük a tűzről, meghintjük a pirospaprikával, és elkeverjük. Visszatesszük a tűzre, hozzáöntünk 100 ml vizet, megsózzuk, felforraljuk, majd mérsékeljük a hőt. Lezárjuk a kuktát, és a marhát majdnem teljesen puhára főzzük.

3. Közben a sárgarépát meghámozzuk, és felkarikázzuk. A paprikákat megmossuk, kimagozzuk, a húsukat falatnyi darabokra vágjuk. A zöldségeket a húshoz adjuk. Újra megsózzuk, majd az egészet puhára főzzük.

4. Főtt burgonya vagy párolt rizs illik hozzá - írja a Fanny magazin.

1 adag 495 kcal

120 perc