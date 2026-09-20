Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Marco Rossi döntött: Varga Barnabás helyett új játékos a magyar válogatott keretében

babgulyás

Másnap még finomabbak: 4 étel, aminek jót tesz egy éjszaka a hűtőben

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A káposzta felmelegítve még finomabb – tartja a mondás. Ám nem ez az egyetlen étel, aminek bizony jót tesz, ha az ízeknek van idejük összeérni. Az alábbi fogások még ízletesebbek, ha egy éjszakát pihennek a hűtőben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
babgulyásételbemelegítés

Babgulyás

Hozzávalók (4 adaghoz):

50 dkg tarkabab
20 dkg füstölt tarja
50 dkg marhagulyáshús
1 szál füstölt kolbász
3 sárgarépa
1 fehérrépa
1 zeller (zöldje is)
1 zöldpaprika
1 paradicsom
2 vöröshagyma
2 burgonya
2 gerezd fokhagyma
1 csokor petrezselyemzöld
2 babérlevél
2 tk. kömény
1 ek. édes pirospaprika

Ne edd meg rögtön! Ez a 4 fogás másnap még finomabb
Ne edd meg rögtön! Ez a 4 fogás másnap még finomabb 
Fotó: Mindmegette.hu

Elkészítés:

1. Egy leveses fazékba rakjuk a zsírt. Felhevítjük, majd a marhahúst körbepirítjuk rajta. Ha színt kapott, kivesszük a fazékból, és a visszamaradt zsiradékra tesszük a felkockázott vöröshagymát. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a felkockázott paprikát is. Picit dinszteljük, majd a feldarabolt paradicsomot is beletesszük.
2. Ezután visszakanalazzuk az előpirított húst a fazékba, megszórjuk pirospaprikával, fűszerezzük köménnyel és babérlevéllel, beledobjuk a felszeletet fokhagymát, a felkockázott füstölt tarját, aztán újra megborsozzuk. Végül felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Lefedve, nagyjából 2 órán keresztül főzzük.
3. Ha a hús már félig puha, hozzáadjuk az átmosott, előzőleg 24 órára beáztatott babot a zellerlevéllel együtt. Ha szükséges, újra sózzuk, borsozzuk, ha pedig úgy érezzük, akkor egy kevés vízzel is utánapótoljuk. Lefedve főzzük tovább nagyjából egy-másfél órán át.
4. A következő lépésben a fazékba kerül a sárga- és fehérrépa, ízlés szerint a megpucolt, felkockázott zellergumó is mehet, majd a felszeletelt füstölt kolbász. Ha szükséges, pótoljuk a vizet, ízesítjük, majd további fél órán át hagyjuk főni.
5. Utolsó lépésben hozzáadjuk a meghámozott, felkockázott burgonyát, és addig főzzük amíg megpuhul. Az elkészült magyaros babgulyást ízlés szerint erős paprikával, és friss kenyérrel tálaljuk.

210 perc

Marhapörkölt zöldségekkel

Hozzávalók (4 adaghoz):

2 vöröshagyma
1 kg marhalapocka
2 ek. olaj
1 tk. őrölt pirospaprika

2 sárgarépa
1/2 sárga kaliforniai paprika
1/2 piros kaliforniai paprika

Elkészítés:

1. A vöröshagymát meghámozzuk, és finomra aprítjuk. A húst megtisztítjuk, szárazra töröljük, majd felkockázzuk.
2. Egy kuktafazékban felforrósítjuk az olajat, és megfonnyasztjuk rajta a hagymát. Hozzáadjuk a húst, és néhányszor megkeverve nagy lángon körbepirítjuk. Ezután levesszük a tűzről, meghintjük a pirospaprikával, és elkeverjük. Visszatesszük a tűzre, hozzáöntünk 100 ml vizet, megsózzuk, felforraljuk, majd mérsékeljük a hőt. Lezárjuk a kuktát, és a marhát majdnem teljesen puhára főzzük.
3. Közben a sárgarépát meghámozzuk, és felkarikázzuk. A paprikákat megmossuk, kimagozzuk, a húsukat falatnyi darabokra vágjuk. A zöldségeket a húshoz adjuk. Újra megsózzuk, majd az egészet puhára főzzük.
4. Főtt burgonya vagy párolt rizs illik hozzá - írja a Fanny magazin
1 adag 495 kcal
120 perc

Egyben sült paprikás fasírt

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 ek. olaj
50 dkg darált sertéshús
50 dkg darált marhahús
1 csokor petrezselyem
1 ek. mustár
2 tojás
10 dkg zsemlemorzsa
1 dl tej
1/2 piros kaliforniai paprika
1/2 sárga kaliforniai paprika
1/2 narancssárga kaliforniai paprika

frissen őrölt bors
vaj a tepsihez
ketchup a kenéshez (elhagyható)

Elkészítés:

1. A meghámozott, felaprított vörös- és fokhagymát üvegesre sütjük a felforrósított olajon, majd hagyjuk kihűlni.
2. A kétféle darált húst egy nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a leöblített, finomra vágott petrezselymet, a mustárt, a tojásokat, a pirított hagymát, a zsemlemorzsát, a tejet, a megmosott, kimagozott és felaprított paprikákat. Sózzuk, borsozzuk, majd alaposan összedolgozzuk az egészet.
3. A masszát nedves kézzel hosszúkás kenyérformára formázzuk. Egy kisebb, kivajazott tepsibe tesszük, öntünk mellé egy kevés vizet. 180 fokra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ezután a tetejét vékonyan megkenjük ketchuppal, és további 30 perc alatt készre sütjük.
4. A sütőből kivéve 10 percig pihentetjük, majd felszeletelve tálaljuk.

120 perc
4 adag

Pásztorpite

Hozzávalók (8 adaghoz):

3 burgonya
3 ek. vaj
120 ml tej
1 tk. reszelt fokhagyma
10 dkg reszelt sajt

A töltelékhez:

2 tk. olaj
90 dkg darált marhahús
1 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma

bors
2 ek. liszt
2 ek. sűrített paradicsom
250 ml húslevesalaplé
0.5 tk. Morzsolt oregánó
2 sárgarépa

A töltelékhez:

1/2 ek. worcestershireszósz

Elkészítés:

1. A pásztorpite töltelékéhez egy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, majd fehéredésig megpirítjuk benne a darált húst. Hozzáadjuk a megtisztított, felaprított vörös- és fokhagymát, majd sózzuk, borsozzuk. Megszórjuk liszttel, majd főzzük 1-2 percig.
2. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, az alaplevet, a Worchestershire-szószt és az oregánót. Ezután felforraljuk, majd kis lángon addig főzzük, amíg a hús félig megpuhul. Hozzáadjuk a megtisztított, lereszelt répát, majd további 10 percig főzzük.
3. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk. Forró, sós vízben puhára főzzük, leszűrjük. Hozzáadjuk az összetört 2 evőkanál vajat, a tejet és a lereszelt fokhagymát.
4. Kikenünk egy hőálló tálat a maradék vajjal, beleöntjük a húsos ragut, majd a tetejére simítjuk a burgonyát, és megszórjuk a reszelt sajttal. Végül készre sütjük 35 perc alatt a 190 fokra előmelegített sütőben.

Fanny tipp: ez az egytálétel az angolok egyik kedvence, amelyet bárányhúsból is el lehet készíteni.
80 perc

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!