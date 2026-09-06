„Tejszín a carbonarába? Soha!” – Egy 74 éves szicíliai nonna megmutatta, hogyan készülnek valójában az olasz kedvencek

A Cefalù melletti domboldalon megbújó, tipikus szicíliai ház már messziről elárulja, hogy itt másképp telik az élet. A nagy, kitárt ablakokon fehér lepedők lengenek a szélben, a konyhaablakban bazsalikom helyett egy hatalmas kaktusz üldögél, az utcán pedig amerre csak nézünk, lime fák sorakoznak. Itt él Rosina, aki a konyhája ajtaját szívesen kitárta előttünk – írj a Fanny magazin.

Eredeti olasz receptek egy 74 éves szicíliai nonnától: ragù, carbonara és tiramisù Fotó: unsplash.com

Eredeti olasz receptek egy 74 éves szicíliai nonnától: ragù, carbonara és tiramisù

Szerinte a jó élethez valójában nem kell sok minden.

– Egyél jól, élj jól. És persze legyen valaki, akivel megosztod – mondja, miközben a kotyogósból kávét tölt két apró csészébe. Az olasz nonna nem használ mérleget, ritkán néz órát, a recepteket pedig nem szakácskönyvből tanulta. „Quanto basta” – hívja fel a figyelmet szinte minden hozzávalónál, vagyis annyi kell belőle, amennyi szükséges. A fortélyokat az édesanyjától, az anyósától és az élettől tanulta. Konyhájában három olyan receptet őriz, amelyekhez különleges emlékek fűzik.

Ragù bolognese, egy régi szerelem története

– Piano, piano, cara mia! – szól Rosina, amikor túl gyorsra vált a habverő a kezünkben. – A ragù nem szereti, ha siettetik. Ezt én már nagyon régen megtanultam. Körülbelül húszéves lehettem, amikor egy nyáron Bologna mellé kerültem, egy kis faluba, az egyik nagynénémhez. Ott ismertem meg Marcót, a későbbi férjemet, aki akkoriban itt állomásozott. Az ő édesanyja tanított meg paradicsomos szószt készíteni. Nagyon szigorú asszony volt, de én szerettem. Mindig azt mondta nekem: „Rosina, ragazza mia, először tanulj meg főzni, aztán majd jöhet a házasság.” Megtanultam, aztán Marco feleségül is vett. Több mint ötven évig éltünk együtt. A ragù pedig velünk költözött vissza Szicíliába, az én családomhoz. Nálunk vasárnaponként szinte mindig ez került az asztalra. Ez volt a gyerekek egyik kedvence. Általában már szombaton elkezdem főzni, mer idő kell, hogy az ízek igazán összeérjenek. Így vasárnap délben aztán mindenki leülhet az asztalhoz. A gyerekek, az unokatestvérek, sokszor még a szomszédok is. Nálunk, szicíliaiaknál mindig nagy a hangzavar, de amikor ez a friss, meleg étel az asztalra kerül, egy pillanatra mindenki elcsendesedik.