„Tejszín a carbonarába? Soha!” – Egy 74 éves szicíliai nonna megmutatta, hogyan készülnek valójában az olasz kedvencek

A Cefalù melletti domboldalon megbújó, tipikus szicíliai ház már messziről elárulja, hogy itt másképp telik az élet. A nagy, kitárt ablakokon fehér lepedők lengenek a szélben, a konyhaablakban bazsalikom helyett egy hatalmas kaktusz üldögél, az utcán pedig amerre csak nézünk, lime fák sorakoznak. Itt él Rosina, aki a konyhája ajtaját szívesen kitárta előttünk – írj a Fanny magazin.
Eredeti olasz receptek egy 74 éves szicíliai nonnától: ragù, carbonara és tiramisù
Szerinte a jó élethez valójában nem kell sok minden.
– Egyél jól, élj jól. És persze legyen valaki, akivel megosztod – mondja, miközben a kotyogósból kávét tölt két apró csészébe. Az olasz nonna nem használ mérleget, ritkán néz órát, a recepteket pedig nem szakácskönyvből tanulta. „Quanto basta” – hívja fel a figyelmet szinte minden hozzávalónál, vagyis annyi kell belőle, amennyi szükséges. A fortélyokat az édesanyjától, az anyósától és az élettől tanulta. Konyhájában három olyan receptet őriz, amelyekhez különleges emlékek fűzik.
Ragù bolognese, egy régi szerelem története
– Piano, piano, cara mia! – szól Rosina, amikor túl gyorsra vált a habverő a kezünkben. – A ragù nem szereti, ha siettetik. Ezt én már nagyon régen megtanultam. Körülbelül húszéves lehettem, amikor egy nyáron Bologna mellé kerültem, egy kis faluba, az egyik nagynénémhez. Ott ismertem meg Marcót, a későbbi férjemet, aki akkoriban itt állomásozott. Az ő édesanyja tanított meg paradicsomos szószt készíteni. Nagyon szigorú asszony volt, de én szerettem. Mindig azt mondta nekem: „Rosina, ragazza mia, először tanulj meg főzni, aztán majd jöhet a házasság.” Megtanultam, aztán Marco feleségül is vett. Több mint ötven évig éltünk együtt. A ragù pedig velünk költözött vissza Szicíliába, az én családomhoz. Nálunk vasárnaponként szinte mindig ez került az asztalra. Ez volt a gyerekek egyik kedvence. Általában már szombaton elkezdem főzni, mer
TIPP:
Rosina szerint a ragù egyik legfontosabb titka, hogy ne siessünk vele. A zöldségeket lassan pároljuk meg, a húst alaposan pirítsuk le, majd a mártást kis lángon, türelmesen főzzük. Ha van időnk, friss tagliatellével tálaljuk.
Hozzávalók:
400 g darált marhahús
100 g darált sertéshús
1 kisebb vöröshagyma
1 sárgarépa
1 szárzeller
2 ek. olívaolaj
1 dl száraz vörösbor
500 g passzírozott paradicsom
1 dl tej
só
frissen őrölt fekete bors
400 g tagliatelle
Elkészítés:
1. A hagymát, a répát és a zellert nagyon apróra vágjuk, majd az olívaolajon, kis lángon lassan megpároljuk. Hozzáadjuk a darált marha- és sertéshúst, és alaposan megpirítjuk.
2. Felöntjük a vörösborral, majd néhány percig főzzük, hogy az alkohol elpárologjon. Ekkor hozzáadjuk a passatát, kis lángon legalább két órán át főzzük. Ha szükséges, kevés vízzel pótoljuk a folyadékot.
3. A főzés vége felé hozzáadjuk a tejet. Sóval és frissen őrölt fekete borssal ízesítjük.
4. Közben a tagliatellét sós vízben al dantéra kifőzzük. Leszűrjük, majd még forrón a ragùval összeforgatva tálaljuk.
A jó ragùhoz nem kell sok minden. Csak jó alapanyag, kis láng és türelem. Piano, piano.
Pisztáciás carbonara, az unoka kedvéért
– Egyszer a televízióban láttam, hogyan készítik a világ különböző pontjain ezt az ételt, és majdnem leestem a székről! Tejszínnel, fokhagymával, hagymával, csirkével és még ki tudja, milyen dolgokkal. Pedig a carbonara nálunk mindig is a legegyszerűbb étel volt. Ha igazán jó carbonarát szeretnénk, nem kell bele semmi más, csak tojás, pecorino romano, guanciale, fekete bors és jó minőségű tészta. Ennyi. Persze az ember ismeri a hagyományokat, de néha az unokák kedvéért lehet egy kicsit engedni. Néhány éve pár hónapig velem lakott Matteo unokám, aki imádta nézni, ahogy a konyhában főzök. Éppen carbonarát készítettem, amikor meglátta a pulton a pisztáciát. Mi olaszok nem szeretünk túl sokat változtatni a hagyományos ételeken. Én azonban nagymama vagyok, ezért engedtem a tízéves Matteónak. Megszórtuk vele az ételt, megkóstoltuk, és meg kell mondanom, nagyon finom lett. Azóta nincs nyár nálunk pisztáciás carbonara nélkül. Matteo már nagyobb fiú, de amikor hazajön hozzám, mindig ezt kéri. Persze a tejszínből továbbra sem engedek. Soha! A carbonara krémességét a tojás, a pecorino és a tészta főzővize adja. Ha jól készítjük, olyan selymes lesz, hogy nincs szükség semmilyen más hozzávalóra – árulja el Rosina, miközben a tésztát forgatja.
TIPP:
A carbonara legfontosabb pillanata az, amikor a tojásos-sajtos keverék a tésztához kerül. A serpenyőt ilyenkor mindig vegyük le a tűzről, különben a tojás könnyen rántottává válhat. A félretett főzővízzel fokozatosan beállíthatjuk a mártás krémességét.
Hozzávalók:
400 g spagetti
150 g guanciale
3 tojássárgája
1 egész tojás
80 g pecorino romano
kb. 40 g sótlan pisztácia, elhagyható
frissen őrölt fekete bors
só
Elkészítés:
1. A pisztácia felét finomra, a másik felét durvára törjük.
2. A tojássárgákat és az egész tojást összekeverjük a finomra reszelt pecorinóval, majd bőségesen megborsozzuk.
3. A guancialét kisebb darabokra vágjuk, és száraz serpenyőben ropogósra sütjük.
4. Közben a spagettit sós vízben al dentére főzzük. Körülbelül egy decilitert félreteszünk a főzővízből.
5. A tésztát a guancialéhoz adjuk, majd a serpenyőt lehúzzuk a tűzről. Beleforgatjuk a tojásos-sajtos keveréket, és apránként hozzáadjuk a főzővizet, amíg selymes, krémes mártást kapunk.
6. Tálaláskor megszórjuk a durvára tört pisztáciával és egy kevés frissen reszelt pecorinóval. Ha nincs guancialénk, pancettával is elkészíthetjük, de az eredeti római változat az előbbivel készül.
Citromos-lime-os tiramisù, egy forró nyár emléke
– Itt mindenhol citrusfa van – mutat Rosina a ház körül sorakozó lime fákra. – Öt is van belőlük. Az egyik olyan öreg, hogy még a dédnagymamám is szedett róla gyümölcsöt. Nálunk a lime és a citrom mindig ott volt a konyhában, ahogy a jókedv és a család is. Ezt a tiramisùt még édesanyámtól tanultam, bár ő egészen másképp készítette, mint a klasszikusat. Gyerekkoromban sokszor figyeltem, ahogy délutánonként a konyhában dolgozik. Mamma mia, milyen illata volt a friss citromnak! Azt mondta, a jó desszertnek nem kell túl bonyolultnak lennie. Csak legyen benne valami, amitől az embernek rögtön jobb kedve lesz. A klasszikus tiramisùt természetesen ő is ismerte, de ezt a változatot főleg nyáron készítette. Amikor nagy volt a meleg, leszedett néhány citromot és lime-ot a kertből, és ezekkel tette frissebbé a desszertet. És van benne még valami, ami miatt az unokáim is imádják: ebbe egyáltalán nem kerül kávé. A babapiskótát sem kávéba mártjuk, hanem egy illatos, citrusos szirupba. Így könnyű, friss és igazán nyárias lesz.
TIPP:
A tiramisù akkor lesz igazán finom, ha legalább néhány órát pihen a hűtőben, de Rosina szerint a legjobb, ha egy egész éjszakát várunk vele. A desszerthez friss, lehetőleg friss tojást használjunk, és elkészítés után végig tartsuk hűtőben.
Hozzávalók:
250 g mascarpone
3 tojás
80 g porcukor
1 citrom reszelt héja és leve
1 lime reszelt héja és leve
1 csomag babapiskóta
1 dl víz
2 ek. cukor
Elkészítés:
1. A tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a porcukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a mascarponét, a citrom és a lime reszelt héját, valamint mindkettő levéből 1-1 evőkanállal.
2. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd óvatosan a mascarponés krémhez forgatjuk.
3. A vizet a cukorral, valamint a megmaradt citrom- és lime levével összeforraljuk, majd teljesen kihűtjük.
4. A babapiskótákat röviden belemártjuk a citrusos szirupba, ügyelve arra, hogy ne ázzanak el.
5. Egy tál aljára egy réteg babapiskótát teszünk, erre kerül a mascarponés krém. A rétegezést addig folytatjuk, amíg el nem fogynak a hozzávalók. Legalább négy órára, de még jobb, ha egy egész éjszakára hűtőbe tesszük.