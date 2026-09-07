Ne öntsük ki a tészta főzővizét! 10 praktikus felhasználási mód

A főzés után sokan gondolkodás nélkül a lefolyóba öntik a megmaradt főzőlevet, pedig kár lenne veszni hagyni. A tészta főzővize többféleképpen is hasznosítható a konyhában, például mártásokhoz, pestóhoz, rizottóhoz vagy akár a maradék tészta újramelegítéséhez is - írj a Fanny magazin.
A tészta főzése közben nemcsak maga a tészta változik meg, hanem a főzővíz is: keményítő oldódik ki benne, a sózásnak köszönhetően pedig sósabbá válik. Éppen ez teszi hasznossá a konyhában, hiszen a keményítős víz segíthet selymesebbé, krémesebbé tenni a szószokat, és több étel állagán is javíthat. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a főzővíz mennyire sós, mert ez meghatározza, milyen ételekhez és milyen mennyiségben érdemes felhasználni.
1. A tészta főzővize a mártásokban is jól jöhet
A legkézenfekvőbb tészta főzővíz felhasználási mód, ha a maradék főzőléből visszateszünk néhány evőkanállal a szószba. A folyadékban lévő keményítő segít összekötni az összetevőket, így selymesebb lesz az állag.
2. Lazíthatjuk a pestót is főzőlével
A sűrű krémet is hígíthatjuk ezzel anélkül, hogy elveszítené karakteres ízét. Ráadásul így jobban bevonja majd a tésztát.
3. Használjuk fel növények locsolásához
Mivel keményítőt és ásványi anyagokat tartalmaz, jót tehet a növényeknek is. Persze, csak ha nem túl sós. Hagyjuk kihűlni, majd öntsük a földjükre.
4. A mosogatásnál is segítségünkre lehet
A meleg folyadék segíthet fellazítani a lábasra és a serpenyőre tapadt szennyeződéseket. Öntsünk belőle az edénybe, hagyjuk állni, majd mossuk el a megszokott módon.
5. Így könnyebb nyújtani - Kenyér- és pizzatésztához is adhatjuk
Használjunk langyos tésztafőzővizet a kenyér vagy pizza gyúrásához, hogy gazdagabb íze legyen a készülő finomságnak.
6. Hüvelyesek áztatásához is használható
Ha a tészta főzővize nem túl sós, bab vagy lencse előáztatására is felhasználhatjuk. Praktikus és környezetkímélő módja ez az újrahasznosításának, amellyel a felesleges vízpazarlást is csökkenthetjük.
7. Újra szaftos lesz a másnapos tészta
Másnap a hűtőből elővett tészta gyakran száraz és könnyen összeáll. Melegítés közben adjunk hozzá néhány kanál főzőlevet: az ebben lévő keményítő ugyanis segít, hogy ismét szaftosabb és puhább legyen.
8. A krémlevesek titkos adalékanyaga is lehet
A krémleveshez is adhatjuk, így sűrűbbé, tartalmasabbá és bársonyosabbá tehetjük az ételt, ráadásul így kevesebb tejszínre vagy más sűrítőanyagra lesz majd szükségünk.
9. Selymesen krémes rizottó lehet belőle
A keményítős folyadék segíthet abban, hogy a rizottó selymesebb és krémesebb legyen, ezért érdemes sima víz helyett ezt használni.
10. A túl sűrű főzelék állagán is javíthat
A túl sűrű étel állagát is könnyedén fellazíthatjuk vele. Kanalanként adagoljuk, közben alaposan keverjük el, így fokozatosan kikeverhetjük a kívánt állagot anélkül, hogy híg és íztelen lenne.
Összefoglalva:
A tészta leszűrésekor érdemes félretenni egy keveset a főzővízből, mielőtt az egészet kiöntjük. Ha nem használjuk fel azonnal, kihűlés után tegyük tiszta, lefedett edényben a hűtőbe, és lehetőleg 1–2 napon belül használjuk fel. A tészta főzővíz felhasználása során arra is figyeljünk, hogy mennyire sós a víz, mert ha túl sokat adunk belőle az ételhez, könnyen megváltoztathatja annak ízét.