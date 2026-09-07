Ne öntsük ki a tészta főzővizét! 10 praktikus felhasználási mód

A főzés után sokan gondolkodás nélkül a lefolyóba öntik a megmaradt főzőlevet, pedig kár lenne veszni hagyni. A tészta főzővize többféleképpen is hasznosítható a konyhában, például mártásokhoz, pestóhoz, rizottóhoz vagy akár a maradék tészta újramelegítéséhez is - írj a Fanny magazin.

Mire jó a tészta főzővize? 10 hasznos felhasználási tipp

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A tészta főzése közben nemcsak maga a tészta változik meg, hanem a főzővíz is: keményítő oldódik ki benne, a sózásnak köszönhetően pedig sósabbá válik. Éppen ez teszi hasznossá a konyhában, hiszen a keményítős víz segíthet selymesebbé, krémesebbé tenni a szószokat, és több étel állagán is javíthat. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a főzővíz mennyire sós, mert ez meghatározza, milyen ételekhez és milyen mennyiségben érdemes felhasználni.

1. A tészta főzővize a mártásokban is jól jöhet

A legkézenfekvőbb tészta főzővíz felhasználási mód, ha a maradék főzőléből visszateszünk néhány evőkanállal a szószba. A folyadékban lévő keményítő segít összekötni az összetevőket, így selymesebb lesz az állag.

2. Lazíthatjuk a pestót is főzőlével

A sűrű krémet is hígíthatjuk ezzel anélkül, hogy elveszítené karakteres ízét. Ráadásul így jobban bevonja majd a tésztát.

3. Használjuk fel növények locsolásához

Mivel keményítőt és ásványi anyagokat tartalmaz, jót tehet a növényeknek is. Persze, csak ha nem túl sós. Hagyjuk kihűlni, majd öntsük a földjükre.

4. A mosogatásnál is segítségünkre lehet

A meleg folyadék segíthet fellazítani a lábasra és a serpenyőre tapadt szennyeződéseket. Öntsünk belőle az edénybe, hagyjuk állni, majd mossuk el a megszokott módon.

5. Így könnyebb nyújtani - Kenyér- és pizzatésztához is adhatjuk

Használjunk langyos tésztafőzővizet a kenyér vagy pizza gyúrásához, hogy gazdagabb íze legyen a készülő finomságnak.

6. Hüvelyesek áztatásához is használható

Ha a tészta főzővize nem túl sós, bab vagy lencse előáztatására is felhasználhatjuk. Praktikus és környezetkímélő módja ez az újrahasznosításának, amellyel a felesleges vízpazarlást is csökkenthetjük.

7. Újra szaftos lesz a másnapos tészta

Másnap a hűtőből elővett tészta gyakran száraz és könnyen összeáll. Melegítés közben adjunk hozzá néhány kanál főzőlevet: az ebben lévő keményítő ugyanis segít, hogy ismét szaftosabb és puhább legyen.