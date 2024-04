Hogyan tegyük biztonságosabbá az otthoni Wi-Fi hálózatunkat?

Első lépés: admin jelszó megváltoztatása és hálózati jelszó létrehozása

Általánosságban elmondható, hogy a Wi-Fi hozzáférési pontokon az adminisztrátori fiókot csupán egy alapértelmezett jelszó védi. A probléma, hogy a standard jelszavakat többen ismerhetik annál, mint szeretnénk, így az első és legfontosabb, hogy ezt már a legelső pillanatban, a hálózat beállításakor átírjuk egy egyedi, és lehetőleg erős kódsorra. És ha már ezzel foglalkozunk, a fiók felhasználónevének megváltoztatására is legyen gondunk - biztos, ami biztos!

Ezután következik a hálózati jelszó létrehozása vagy módosítása. Ez az a jelszó, amivel a család eszközei csatlakozhatnak a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy ennek a jelszónak kötelezően el kell térnie az admin fiókjáétól - ez egy fontos tanács minden egyéb jelszóval védett fiók és szolgáltatás esetén is, így ha egyet valahogy ki is derítenek illetéktelenek, ugyanazzal a jelszóval nem tudnak minden más helyre is bejutni.