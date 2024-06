Kicsi, de nagyon hasznos: így teszi hatékonyabbá az életünket az okosóra

Kommunikáció a csuklónkról - akár a telefon nélkül is

Már az okosórák evolúciójának első állomásán is nagy előnyt jelentett, hogy ezek a pici készülékek jeleztek, ha viselőjüknek bejövő hívása vagy üzenete érkezett. Válaszolni eleinte még kissé nehézkes volt: gyakran csak előre programozott üzeneteket lehetett küldeni. Mindez már a múlté: ma már remekül működik a diktálás funkció, és sok órán pedig pötyögni is lehet, bár tegyük hozzá, hogy ez nem a legkényelmesebb.

A kommunikációban forradalmi újítás a SIM-kártyás okosórák megjelenése, ezek az eszközök ugyanis már teljesen önállóak: akkor is teljesértékűen használhatók, ha nincs a közelben a telefon. Az ilyen okosórák előnyei közé tartozik a beépített GPS is: így vezetés közben a csuklónkon is láthatjuk, merre kell haladnunk.

Fotó: freepik.com

Az egészségünk őre

Az okosórák népszerűségét nagyon megnövelte, hogy sok modell fejlett egészségi állapotot figyelő funkcióval van ellátva. A már hagyományosnak mondható pulzusmérés mellett ugyanis még számos más, hasznos funkcióval is találkozhatunk. Ilyen például:

Vérnyomásmérés;

Véroxigén-szint mérés;

Testhőmérséklet-mérés;

Alvásfigyelés;

Sőt, akár vércukorszint mérés is elérhető néhány okosórában.

Bár természetesen ezek az órák nem tekinthetők gyógyászati segédeszköznek, és emiatt továbbra is elengedhetetlen az orvosi diagnózis, tájékoztató célra tökéletesen alkalmasak lehetnek. További remek funkció, hogy sok óra jelez, ha magas a stressz szintünk, vagy éppen figyelmeztet, hogy álljunk fel az íróasztaltól és mozogjunk egy kicsit. Mindez segít az egészséges életmód kialakításában és fenntartásában is.

Hű társ a sportolásban

A legtöbb okosóra már önmagában is hasznos, ha sportolunk, de elérhetőek kifejezetten fitnesz- és sport okosórák is. Ezeknél beállíthatjuk, hogy milyen sporttevékenységet végzünk és képesek kiszámolni az elégetett kalóriát, vagy akár követni, monitorozni a fejlődésünket is. Állíthatunk be fitnesz célokat, emlékeztetőket és mindezt megoszthatjuk a barátainkkal.

A GPS funkció itt is nagyon hasznos: nem tévedünk el futás vagy kerékpározás közben, és attól sem kell félni, hogy elejtjük a telefont.