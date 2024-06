Öt újdonság, amely bekerülhet a jövő telefonjaiba

Akku... tyafáját, megint lemerült!

Ma már nosztalgiával gondolunk vissza azokra az időkre, amikor egy mobil akár egy hétig is bírta egyetlen feltöltéssel. Egy mai telefon jóval erősebb hardvert használ és a nagy kijelző is többet fogyaszt, így mostanában 1, maximum 2 nap az átlag, amit a töltés után kibír. Sokáig az egyetlen megoldás az volt, hogy egyre nagyobb és erősebb akkukat építettek a készülékházakba, ami többek között a mobilok méretét is meghatározza. Szerencsére már ma is van ennél jobb megoldás, hamarosan pedig igazi megváltás érkezhet.

Egyre több olyan készülék érhető el, amelyek valamilyen gyorstöltő funkcióval rendelkeznek. Ez ugyan nem segít közvetlenül a töltés utáni üzemidő növelésén, azon viszont igen, hogy a merülőfélben levő mobilokat minél gyorsabban lehessen újra harcra késszé tenni, és ne kelljen órákig a töltő mellett ücsörögnünk. Egyes telefonok akár negyed óra alatt is teljesen feltölthetőek lemerült állapotból, ami már esélyesen mindenkinek belefér naponta egyszer. A vezeték nélküli töltésre képes modelleknél pedig már elég a töltőlapra fektetni a készülékeket, ami szintén nagyszerű kényelmi funkció.

A gyártók laborjaiban emellett már dolgoznak olyan megoldásokon is, amelyek végre leválthatják az évtizedek óta használt, lítium-alapú akkumulátorokat. Még nem tudni, hogy a sorozatgyártást melyik technológia éri el legelőször, de több is akad: a szilícium-karbon, a grafén, valamint a hidrogéncella szintén szóba jöhet, ezért ha nem is napokon belül, de a középtávú jövőben esélyes, hogy végre kisebb méretű, rugalmasabban használható, jobb hatásfokú akkumulátorok kerülnek a mobiljainkba.

Virtuális valóság

VR-headseteket eddig leginkább a játékosokon lehetett látni, de egyre több olyan elem kerül be a telefonokba is, amelyek a virtuális valóságra épülnek. Már most is használhatunk olyan appokat, amelyek a kamerán át látható élőképre virtuális elemeket helyeznek, felpróbálhatunk ruhákat és szemüvegeket úgy, hogy ehhez nem kell elmenni a boltba, vagy megnézhetjük, hogyan mutatna egy új kanapé a szobában.