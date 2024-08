Nagy okosóra teszt a Teszt Plussz Magazintól: ezek a legjobb modellek az idén

Amennyiben te is úgy érzed, hogy nem tudsz eligazodni a rengeteg okosóra között, akkor nagy segítséget jelenthet számodra a Teszt Plussz Magazin okosóra tesztje, amelyben összegyűjtötték 2024 legjobb termékeit, hogy ezzel segítsék a megfelelő modell kiválasztását.

Hogy mire jutottak a magazin munkatársai? Lássuk!

Milyen márkák uralják 2024-ben az okosórás piacot?

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb gyártók továbbra is egyeduralkodók az okosórás piacon, azonban ez közel sem jelenti azt, hogy ne lenne köztük állandó verseny.

Az Apple és a Samsung határozottan ott vannak az élmezőnyben, így a prémium okosórák világában megrendíthetetlennek tűnik a helyük, amennyiben pedig az alacsony árcédula, a jó ár-érték arány a fontos, akkor a Xiaomi itt is betonbiztosan hozza a tőle elvárható szintet minden évben.

Rajtuk kívül a Garmin is több olyan okosórát gyárt, amelyek évek óta érdemesek a figyelemre, de nagyon jól szerepel a Huawei és a Fitbit is, akik szintén olyan termékekkel vannak jelen a piacon, amelyek vagy eleganciájukkal, vagy tudásukkal, esetleg éppen sportos jellegükkel emelkednek ki a sorból.

A legjobb okosórák a belépő-, a közép- és a prémium kategóriából

Bár a Teszt Plussz Magazin tesztjében több termék is be lett mutatva, itt most hagyatkozzunk csak a három legjobbra a belépő-, a közép- és a prémium kategóriából.

Xiaomi Redmi Watch 4

Ha fontos a kimagasló ár-érték arány, akkor a Xiaomi köreibe tartozó Redmi Watch 4 2024-ben nagyszerű választás a belépő szinten. Egy közel 2 hüvelykes AMOLED kijelző található rajta, az Apple Watch-ra emlékeztető termékdizájn mellett pedig erős alumínium házban kapott helyet.

Egyetlen töltéssel 20 napos üzemidőt kínál, a fejlett PPG érzékelőjével pedig precíz mérésekre alkalmas mind a pulzus- mind az aktivitás szempontjából, sőt saját GPS és még NFC-támogatás is található benne.

Garmin Venu 3

A középkategóriában különösen nagy verseny van az okosórás piacon, de a Garmin Venu 3 mindenképpen a legjobbak közé sorolható. Az 1,4 hüvelykes kerek AMOLED kijelző mellett teljesen magyar nyelvű menü és applikáció jár hozzá, töltésenként pedig akár 14 napon át bírja a csuklónkon.