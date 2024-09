Harmóniában a művészet és a technológia: a Motorola Edge 50 család két új taggal bővül

Mindkét új készülék harmonikus dizájnt kínál, gyönyörű színekkel és prémium kialakítással. A tervezők ráadásul még arra is ügyeltek, hogy ezek a telefonok ne csak okosak, szépek, hanem strapabírók is legyenek – így a vízbiztonság² vagy a katonai szabványoknak való megfelelés¹ egyaránt elvárható tőlük. A Motorola Edge 50 és a Motorola Edge 50 Neo kiváló kamerarendszerrel felszerelt, amelyet a Moto AI, azaz a mesterséges intelligencia támogat, lehetővé téve, hogy tulajdonosaik felfedezzék és maximálisan kiéljék a kreativitásukat, azaz bármilyen körülmények vagy fényviszonyok között is nagyszerű fotókat készítsenek.

Harmonikus dizájn és garantált tartósság

Az új Motorola Edge 50 készülékeket a strapabírás követelményeit szem előtt tartva tervezték meg. Mindkét telefon megfelel az IP68 szabványnak², azaz védelmet élvez a por, a szennyeződések és az egy milliméternél nagyobb szemcséjű homokkal szemben, valamint akár harminc percig bírja, ha vízbe esik, és másfél méternél nem merül mélyebbre. A készülékek katonai szintű tartóssági szabványoknak is megfelelnek¹, MIL-STD-810H minősítéssel rendelkeznek, tehát extrém körülmények között végzett, szigorú teszteken mentek át¹. Hogy jól vizsgáztak, azt részben a karcálló felületet biztosító Corning Gorilla Glass-nak is köszönhetik.

Motorola Edge 50 Neo

Fotó: motorola.hu

Az újratervezett Motorola Edge készülékek rendkívül karcsú és könnyű szerkezettel rendelkeznek, a Pantone által kijelölt topszínekkel és prémium vegán bőr, illetve vegán velúr anyagokkal lépnek ki a piacra. A Motorola Edge 50 ívelt kijelzővel, három színben válik elérhetővé: a Jungle Green, a Koala Grey és az év Pantone színe, a Peach Fuzz árnyalatokban. Azoknak, akik egy igazán kompakt készüléket keresnek, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a specifikációk terén, a Motorola Edge 50 Neo lesz a legjobb választás. Ez négy színváltozatban érkezik: a Pantone Poinciana, a Pantone Latté, a Pantone Grisaille és a Pantone Nautical Blue fantázianeveket viselő árnyalatokban.

Tartalomkészítés könnyedén és professzionális képminőségben

Annak érdekében, hogy lépést tartson a – nagyszerű fotókra vágyó – felhasználók igényeivel, a gyártó a Motorola Edge 50 és a Motorola Edge 50 Neo készülékeket a Moto AI (mesterséges intelligencia) által támogatott kamerarendszerekkel látta el, így bármikor, bármilyen fényviszonyok között könnyedén fotózhatunk, videózhatunk velük. Az éjszakai felvételek készítésénél a telefon helyettünk elvégzi a munka oroszlánrészét: a főkamera a Sony LYTIA™ szenzor kiváló fényérzékenységét kombinálja a mesterséges intelligencia képfeldolgozásával. Ez a kombináció minőségi ugrást hoz a végeredmény tekintetében – anélkül, hogy nekünk bármilyen erőfeszítést kellene tennünk. Egy várost fotóznánk a lemenő nap fényében, vagy a barátainkat este, beszélgetés közben? A képeink egyaránt élesek, tiszták lesznek, köszönhetően az optikai képstabilizálásnak (OIS) és a fejlett, all-pixel fókusztechnológiának.