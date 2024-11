Okos választás karácsonyra: Akciók és meglepetések a HONOR-nál egész novemberben!

HONOR 200 széria: A fotósok álma

A HONOR 200 sorozat tagjai ideális választások a portréfotózás szerelmeseinek. Akár a karácsonyfa díszítését, az ünnepi vacsorát, vagy az ajándékbontás örömteli pillanatait szeretnénk megörökíteni, ezek a telefonok mindig tökéletes fényképeket készítenek. A széria fejlett hardverrel és mesterséges intelligenciával rendelkező szoftverrel van ellátva, amely a fényviszonyokat is pontosan érzékeli, így bárki könnyedén készíthet profi fotókat, szakértelem nélkül is. A HONOR 200 Pro most különleges ajánlattal érhető el: a Telekomnál december végéig ajándék HONOR 200 Lite, míg a HONOR 200 mellé egy HONOR Pad X8 is jár!

HONOR 200 Lite Fotó: HONOR

HONOR Magic6: Az AI forradalma

A HONOR Magic 6 széria, köztük a HONOR Magic 6 Lite és a csúcsmodell HONOR Magic 6 Pro, új dimenziókat nyit a fényképezés, kijelző, teljesítmény és mesterséges intelligenciával vezérelt felhasználói élmény terén. A Lite modell ideális mindennapi használatra, míg a Pro a legújabb Android-alapú Magic OS operációs rendszerrel és forradalmi platformszintű AI támogatással nyújt páratlan teljesítményt. A szándékalapú kezelőfelület folyamatosan alkalmazkodik hozzánk, és egyre pontosabb, személyre szabott ajánlásokat ad. Az AI az okostelefon kamerarendszerét is optimalizálja, így a készülék kiváló minőségű fényképeket készít. A HONOR Magic 6 Lite és Magic 6 Pro tökéletes ajándékok azoknak, akik gyors, megbízható, tartós és szép telefont szeretnének. A Telekomnál ráadásul december végéig a HONOR Magic6 Lite-hoz ajándék HONOR Band 9 okoskarkötő is jár!

HONOR Magic 6 Lite Fotó:HONOR

Hajlítható csoda: HONOR Magic V2

Az innováció szerelmeseinek a hajlítható HONOR Magic V2 is kiváló választás. Ez a modell nemcsak lenyűgöző dizájnt és fejlett technikai megoldásokat kínál, hanem rendkívül tartós is, emellett hosszú akkumulátor-élettartammal rendelkezik. Hajlítható jellege révén támogatja a Parallel Space funkciót, amely lehetővé teszi, hogy munkahelyi és magánéleti adatokat biztonságosan és külön tároljunk. Sőt, párhuzamosan futtathatunk rajta alkalmazásokat – mintha két telefont használnánk egyszerre. Ideális választás azok számára, akik egyetlen eszközzel szeretnék intézni mind a személyes, mind a munkahelyi ügyeiket.