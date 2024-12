Ár-érték arányban bajnok a Hisense Mini-LED-es ULED tévéje

A Hisense jött, látott és meghódította Magyarországot is a televízióival. A cég kínálatának egyik pillérét adják az úgynevezett ULED televíziók, amely családba az átlagosnál nagyobb tudású televíziók tartoznak.

Ezek egyike a Hisense 65U7NQ, amelynek a vállalat óriási szerepet szán a vásárlók meggyőzéséért vívott harcban. A termék összeszerelése pofonegyszerű, senkinek sem okozhat problémát, mindössze egy csavarhúzóra van szükség hozzá.

A termék kellően modern külsővel bír, és a szokatlan kialakítású talp bizony megkülönbözteti a legtöbb mai riválisától. Ez nem egyedi megoldás, de attól még, hogy a feladatát ellátja, azaz a figyelmet felkelti. A tv a manapság elvárt vezeték nélküli módszereket is támogatja, azaz van benne WiFi és Bluetooth adapter is. Ez utóbbi révén pedig akár egy kontroller, egér, hangfal vagy fülhallgató is rádugható. Illetve természetesen a különféle megszokott csatlakozók, így például a HDMI vagy a digitális hangkimenet sem hiányoznak róla.

Kiváló látvány

Mivel egy ULED tévéről van szó, ezért joggal remélhettük, hogy a látott kép minősége magas színvonalú lesz. A tv pedig nem is okozott csalódást. Köszönhetően a fejlett Mini LED háttérvilágításnak, illetve a kvantumpontos kijelzőnek a látványvilág kimagaslóan jó. A fényerő óriási, és ennek köszönhetően a kontraszt kiváló, a nagy dinamikatartományú anyagok nagyon szépek. Ráadásul, és ez az, ami sokak számára igen fontos, a színek akkor is erőteljesek maradnak, ha olyan világos szobában használják, ahova betűz a nap.

A tónusok kellően szépek és természetesek, még az olyan jellemzően problémásnak számító tartalmakkal is kiválóan megbirkózik a televízió, mint az emberi bőr például. A kulcsfontosságúnak számító fekete is kellően mély, valamint a betekintési szög is rendben van.

A mozgások visszaadása során hibákat nem tapasztaltunk, de ha a gyatra forrás miatt akadozás jelentkezne, akkor még mindig ott vannak a Hisense exkluzív képjavító eljárásai, amelyek készek beavatkozni, és így orvosolni a problémát. A modellt a játékokra is