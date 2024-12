Ismerd meg a jövő technológiáját: Így működik az eSIM

A legújabb mobilok közül azonban egyre több támogatja az eSIM nevű fejlesztést, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy már nincs szükség arra, hogy a felhasználó helyezze be a műanyaglapon található kis áramkört, ezt ugyanis már eleve beépítik a készülékbe, így még kisebb helyet foglal. Itt az azonosítás módja változik, ugyanis az eSIM-en alapvetően nincsenek rajta a felhasználói adatok, ezt a vásárlás után nekünk kell aktiválni. Ez kifejezetten egyszerű, az eSIM-es telefonok első bekapcsolásakor egy QR-kód segítségével másodpercek alatt elvégezhető.

Miért jó az eSIM?

Természetesen az újdonság nem csak azért előnyös, mert kényelmesebb a telefonok használata és nincs szükség apró kártyák behelyezésére. SIM-kártyát ugyanis manapság már nem csak telefonok használhatnak, hiszen mobilhálózatra csatlakozhatnak okosórák, tabletek, laptopok vagy különféle okosotthon-eszközök, szenzorok is. Ezekből is egyre több jelenik meg eSIM-támogatással, tehát akár a legkisebb eszköz is könnyen kiláthat az internetre mindenféle "kártyázás" nélkül.

Az eSIM használata csökkenti az elektronikus hulladék mennyiségét is, de elkerülhetjük vele a kártya elmozdulásával, karcolódásával járó meghibásodásokat is. Az is nagyon hasznos még, hogy lopás esetén illetéktelenek nem tudják eltávolítani a SIM-kártyánkat, hogy sajátjukat tegyék a helyére, ráadásul a beépített SIM adatai alapján könnyebben követhető is az elveszett mobil helyzete.

Jelenleg az újabb készülékek közül egyre több támogatja az úgynevezett hibrid módot, tehát rendelkezik eSIM-mel, de tehetünk még beléjük fizikai SIM-kártyát is, de lassan megjelennek azok a modellek is, amelyekben már csak eSIM található. Természetesen azok is válthatnak eSIM-re, akiknek kompatibilis telefonjuk van, de eddig hagyományos SIM-kártyát használtak, ilyenkor a szolgáltatótól lehet díjmentesen igényelni eSIM opciót. A kompatibilis készülékek listája általában megtalálható a mobilszolgáltatók weboldalán is.

