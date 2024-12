Tisztázzuk végre, mire kell figyelned, ha mikrohullámú sütőt vásárolsz!

Fotó: pixabay.com

Először is, gondoljuk át, mire is fogjuk leginkább használni a mikrót. Csak melegítésre, vagy esetleg kiolvasztásra, grillezésre is? A válasz nagyban befolyásolja a választékot. A legegyszerűbb modellek csupán melegíteni tudnak, míg a komolyabbakban grillfunkció, sőt, akár légkeverés is található. Fontos továbbá a méret kérdése: egy kisebb háztartásba elegendő lehet egy kisebb űrtartalmú készülék, míg egy nagyobb családnak érdemes nagyobb méretűt választania. Ne feledkezzünk meg a teljesítményről sem: minél nagyobb a teljesítmény, annál gyorsabban melegszik fel az étel.

A mikrohullámú sütők belső terének anyaga is lényeges szempont. A zománcozott belső tér könnyen tisztítható és tartós, de a rozsdamentes acél is jó választás lehet. A forgótányér megléte szinte alapvető, de figyeljünk annak méretére és anyagára is. A forgótányér biztosítja az egyenletes melegítést. Érdemes olyan modellt választani, amelynek kivehető és könnyen tisztítható a forgótányérja.

Végül, de nem utolsósorban, nézzük meg a kényelmi funkciókat. Az automata programok nagyban megkönnyíthetik a használatot, hiszen előre beállított programokkal rendelkeznek különböző ételekhez. A kijelző és a vezérlés legyen átlátható és könnyen kezelhető. A gyerekzár pedig különösen fontos lehet, ha kisgyerek van a háznál.

Beépíthető vagy szabadon álló?

A mikrohullámú sütők két fő típusa a beépíthető és a szabadon álló modell. A beépíthető mikrók a konyhabútorba vannak integrálva, így esztétikusabb megjelenést biztosítanak. Ezek általában drágábbak, de a konyha összképét jelentősen javítják. Fontos, hogy a beépítéshez megfelelő méretű helyet kell biztosítani. A beépíthető modelleknek fix méretük van, ezért a konyhabútor tervezésekor ezt figyelembe kell venni.

A szabadon álló mikrohullámú sütők bárhová elhelyezhetők a konyhában, ahol van konnektor a közelben. Ezek általában olcsóbbak, és nagyobb a választék belőlük. Könnyen áthelyezhetők, ha átrendezzük a konyhát. Viszont fontos, hogy elegendő helyet biztosítsunk nekik a munkapulton. A szabadon álló modellek sokféle méretben és stílusban kaphatók.