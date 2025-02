Tesztelte a legjobb álló porszívókat a Teszt Plussz Magazin

Fotó: tesztplussz.hu

Joggal merülhet fel benned a kérdés, hogy milyen porszívókat találni a piacon, ha eddig nem néztél körül az aktuális felhozatalban, hadd mutassunk be neked néhány szuper modellt a Teszt Plussz magazin független kutatásának segítségével.

Az egyik például a Gorenje SVC216FR, amely alacsony zajszint mellett üzemel, ugyanakkor morzsaporszívóként is használható. LED-világítása révén az alig észrevehető morzsákat, apró koszokat is felszippanthatod. Egyszerűen használható, és akár 60 percig is bírja egy töltéssel. Bármilyen padlótípushoz bevethető, és nem mellesleg HEPA-szűrős, ami külön öröm allergia esetén.

Összecsukható modell is színesíti a palettát, például a Rowenta RH6737WH, mely kézi és rúdporszívóként is igénybe vehető, előszeretettel választják a kisebb lakásokban élők. Természetesen rengeteg márka képviselteti magát a legjobb listában, Sencor, Makita, Bosch, Philips.

Nem maradhat ki a sorból a Dyson porszívók közül a V8 sem, aminek különlegessége a hajszál-eltávolító fésűs fogazattal ellátott szívófeje, amely már porszívózás közben “eltünteti” a feltekeredet hajszálakat.

A legjobb készülékek sorában még több csúcskategóriás készüléket találsz, de akadnak belépő szintű gépek, illetve középkategóriába sorolandók.

A modern, vezeték nélküli álló porszívók lehetővé teszik, hogy a takarítás ne csak egy szükséges rossz legyen, hanem szinte élvezetes elfoglaltság. Ha már kötelező, miért ne könnyítenéd meg a házimunka ezen részét egy szuper eszközzel?

Milyen állóporszívót vegyek?

Valahányszor eszembe jut a nagymamám régi porszívója, mindig mosolygok. Az a régi, kék szörnyeteg annyira hangos volt, hogy az egész szomszédság azonnal tudta, hogy épp takarítás zajlik. Nem beszélve arról, hogy maga a folyamat is olyan volt, mintha egy különleges harci bevetésen lennénk. A kábel rendszeresen belegabalyodott mindenbe, ami csak az útjába került, és akkoriban minden háziasszony komplett “testépítő edzésként” élte meg azt, ha sikerült végighúzni a nehéz készüléket az egész lakáson. Az ember csak porszívózott és reménykedett, hogy egyszer véget ér a tortúra.