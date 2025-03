Fenntarthatóság az óragyártásban – prémium karórák a jövőért

A prémium karórák világa sem képez ez alól kivételt: a legnagyobb neveknél is észrevehető, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az újrahasznosítható anyagokra, a napelemes technológiára és a környezetkímélő gyártási eljárásokra. Így a luxusórák nemcsak megjelenésükkel és időtálló stílusukkal emelkednek ki a tömegből, hanem azzal is, hogy kisebb ökológiai lábnyomot hagynak maguk után.

Fotó: Freepik

Mi tesz egy órát fenntarthatóvá?

Az első és talán legfontosabb szempont a minőség és a hosszú élettartam: egy olyan óra, amely évtizedekig, akár generációkon át is hordható, jóval kevesebb hulladékot termel, mint a pár évente lecserélt, kidobott, olcsóbb darabok. Emellett a fenntartható órákban megjelenhetnek újrahasznosított acél vagy műanyag komponensek, illetve bioalapú anyagok is, amelyek csökkenthetik a nyersanyag-kitermelés környezeti terhelését. A napelemes vagy más energiatakarékos szerkezetek pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne kelljen folyamatosan új elemeket vásárolni. A prémium karórák előállítása esetében szinte magától értetődő a kézi összeszerelés és a hagyományok tisztelete, ezért ebben a kategóriában is találhatunk olyan márkákat, amelyek a legapróbb részletekre is odafigyelnek a negatív környezeti hatások minimalizálása érdekében.

Ismert márkák, amelyek az élen járnak ezen a területen (is)

Ha a fenntarthatóságról van szó, a Tissot, a Ball és az Epos is említést érdemelnek – a teljesség igénye nélkül. A Tissot karóra modellek egy része napelemes technológiával vagy energiatakarékos megoldásokkal rendelkezik, miközben a gyártó a tartós anyagokat kombinálja a modern dizájnnal. A Ball karóra a precizitás és a robusztus anyagválasztás hírnöke, miközben a cég törekszik az energiafelhasználás minimalizálására a gyártás során. Az Epos órák kollekciói hagyományos, kézzel készített svájci szerkezeteket vonultatnak fel, de az előállítás folyamatában elsőbbséget élveznek a környezetkímélő megoldások. Tény, hogy azoknak, akik szeretnék a luxust és a környezettudatosságot ötvözni, érdemes szemügyre venni lehetőleg minél közelebbről ezeket a márkákat.