Hogyan alakítja át az AI forradalma a keresőoptimalizálás és az online marketing világát?

Az organikus oldalon is egyre inkább előfordul, hogy az AI generált válaszok (pl. Google SGE – Search Generative Experience) megelőzik a klasszikus SEO eredményeket. Ez új kihívást jelent, de egyben új lehetőséget is: ha egy weboldal megbízható, kontextusban releváns forrásként jelenik meg, akkor bekerülhet ezekbe az AI válaszokba is.

Mire érdemes figyelni a keresőoptimalizálás során ebben az új AI-korszakban?

A tartalom minősége és egyedisége kulcsfontosságúvá válik. Már nem elég, ha a Google szerint „jók vagyunk” – az AI asszisztenseknek is minket kell választaniuk forrásként. Ehhez a tartalomnak hitelesnek, naprakésznek és felhasználóbarátnak kell lennie, mind technikailag, mind szerkezetileg.

A jövő SEO-ja és online marketingje AI-tudást is igényel. Nem csak az AI-t kell alkalmazni (például szövegírásra vagy analitikára), hanem úgy kell dolgoznunk, hogy a mesterséges intelligencia elsődleges forrásként kezelje az oldalunkat.

Ez nemcsak organikus forgalomban hozhat eredményt, hanem egyre gyakrabban az AI-asszisztenseken keresztüli láthatóságban és ügyfélszerzésben is. Aki ma beépíti az AI-t a SEO és hirdetési stratégiájába, versenyelőnyre tesz szert – és ez a különbség holnap már döntő lehet.

Van olyan AI-trend, amit most még alulértékelnek, de szerinted a közeljövőben kulcsszerepet fog játszani?

Igen, több ilyen terület is van, de ha egyet kellene kiemelnem, akkor a hangalapú keresés és a természetes nyelvű lekérdezések feldolgozása az, amit ma még sokan figyelmen kívül hagynak. A felhasználók egyre gyakrabban kérdeznek teljes mondatokkal – akár gépelve, akár hangban – és az AI-alapú keresőrendszerek ezeket már nem kulcsszavak alapján értelmezik, hanem kontextusban.

Ezzel párhuzamosan fejlődik a multimodális keresés is – amikor szöveget, képet, videót, vagy akár térbeli információkat is értelmez egyszerre egy keresőmotor. Aki már most úgy építi fel a tartalmát, hogy ezekre is optimalizál, az a jövő algoritmusaihoz is alkalmazkodik.