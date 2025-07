Fotók és videók egy pillanat alatt: így változtatja meg a mindennapokat a Ray-Ban és Oakley Meta AI szemüveg

A Meta AI szemüvegek egyik legizgalmasabb funkciója a beépített kamera

Fotó: ivanzo.com

A pillanat megörökítése, mint még soha

Az új Ray-Ban Meta okosszemüvegek diszkréten integrált kamerával rendelkeznek, amely a lencsék sarkába épített LED-jelzőfénnyel figyelmezteti a környezetet a felvételről. Egyetlen hangutasítással vagy érintéssel elindítható a fotózás vagy videófelvétel, így akár egy gyors városnéző séta, koncertélmény vagy sportesemény is úgy dokumentálható, hogy közben a telefon a zsebben marad.

A felvételek automatikusan szinkronizálódnak a Meta View alkalmazással, ahol könnyen rendszerezhetők, szerkeszthetők és megoszthatók a közösségi médián vagy privát felhőn keresztül. A fotók természetes perspektívából készülnek, pontosan úgy, ahogyan azt az emberi szem látná – ez az élményközpontú rögzítés teszi a Meta szemüvegeket egyedülállóvá.

Videózás kéz nélkül

A videók rögzítése szintén rendkívül egyszerű. A Ray-Ban és Oakley Meta modellek lehetőséget adnak rövid klipek vagy akár hosszabb videók készítésére is, ideálisak például utazás dokumentálásához vagy vlogoláshoz. Mivel a szemüveg pontosan azt látja, amit viselője, a felvételek autentikusak és dinamikusak lesznek. Az intelligens stabilizációs technológia gondoskodik arról, hogy a kép éles maradjon még mozgás közben is.

A szemüveg különösen népszerű az aktív életet élők körében, akik nem akarnak GoPro-t vagy okostelefont cipelni magukkal. Erről részletesebben olvashatunk az Oakley Meta szemüvegek bemutatásáról szóló cikkben, ahol a sportos modellek AI-funkciói is részletesen bemutatásra kerülnek.

Dizájn és technológia kéz a kézben

A Meta és a Ray-Ban együttműködésének köszönhetően a klasszikus Wayfarer és Headliner formák a megszokott stílusban, de futurisztikus funkciókkal érkeznek. A beépített mikrofonok és hangszórók segítségével nemcsak fotózni és videózni lehet, hanem telefonhívásokat is kezdeményezhetünk, zenehallgatásra is alkalmasak, és természetesen a Meta AI hangasszisztens is elérhető.

Ha részletesebben szeretnéd megismerni az új Ray-Ban Meta modelleket, itt találod a teljes bemutatót, ahol funkcióról funkcióra haladva tárul fel, mitől olyan különleges ez a termékcsalád.