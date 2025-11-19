Újra toboroz a HungaroControl

Hírlevél

2025. november 19. 23:59
A magyar polgári légi közlekedés biztonságos és folyamatos működtetéséért felelős HungaroControl ismét országos felvételi kampányt indított: október 20-tól várják mindazok jelentkezését, akiket érdekel a légiforgalmi irányítás. A 2026 őszén induló képzésre 2026. március 15-ig lehet pályázni, a kiválasztás pedig várhatóan a jövő nyár közepén zárul majd. A program népszerűsége évről évre növekszik, ami jól mutatja a szakma iránti egyre nagyobb érdeklődést.
A hazai légtérben folyamatosan emelkedik az áthaladó repülőgépek száma, és az előrejelzések szerint ez a dinamikus növekedés a következő években is kitart. Ez a trend egyaránt vonatkozik az ország felett átrepülő gépekre és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező járatokra is. A légtérfelhasználók igényeinek kielégítésére a magyar léginavigációs szolgáltató jelentős kapacitásbővítést indított, hogy a jövőben megfelelő számú, magas színvonalon képzett irányító álljon rendelkezésre.

„Ahhoz, hogy a magyar légtérben garantálni tudjuk a polgári légi közlekedés biztonságát és zavartalanságát, gondoskodnunk kell a szakemberek utánpótlásáról. Ezért felgyorsítottuk a képzést, és a megszokott egy helyett jövőre is két évfolyamot indítunk. Középtávon mintegy 50 százalékkal kívánjuk növelni az irányítói létszámot – ez ambiciózus cél, de intenzív toborzással és képzéssel elérhető” – emelte ki Fluck Benedek, a HungaroControl humánerőforrás-vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: még vonzóbbá tették a programot a hallgatóknak járó juttatások növelésével, beleértve a SZÉP-kártya keretet és a lakhatási hozzájárulást. „Sokan talán nem tudják, de miközben egy nemzetközileg elismert, nagy tekintélyű hivatás alapjait sajátítják el, a hallgatók már a képzés első napjától versenyképes fizetést kapnak, amely a képzés előrehaladtával tovább nő. Az oktatás ráadásul erősen gyakorlatorientált, és a legmodernebb technikai eszközökkel zajlik” – hangsúlyozta Fluck Benedek. 

A jelentkezési feltételek idén is változatlanok: a pályázóknak be kell tölteniük 20. életévüket, rendelkezniük kell érettségivel, államilag elismert középfokú, komplex angol nyelvvizsgával (vagy azzal egyenértékű igazolással), valamint büntetlen előélettel. A kiválasztás több lépcsőből áll, és készségfelmérő tesztekből, pszichológiai, illetve egészségügyi vizsgálatokból tevődik össze, amelyek egymásra épülnek.

A jelentkezési időszak indulásával párhuzamosan országos toborzókampányt is elindít a HungaroControl. A következő hónapokban számos településen találkozhatnak az érdeklődők a vállalat szakembereivel – köztük aktív légiforgalmi irányítókkal –, akik első kézből adnak tájékoztatást a képzés folyamatáról, a kiválasztási rendszerről és a mindennapi munka kihívásairól. A társaság közösségimédia-felületein folyamatosan friss információk jelennek meg a kitelepülésekről, határidőkről és egyéb tudnivalókról.

Forrás: Hungarocontrol

A légiforgalmi irányítói pálya hosszú távon is stabil, kiemelkedően megbecsült karrieralternatívát kínál. A képzést sikerrel teljesítők egy gyorsan fejlődő ágazatban helyezkedhetnek el, ahol döntéseikkel utasok millióinak biztonságos közlekedéséhez járulhatnak hozzá. A részletes pályázati feltételek és a jelentkezési felület a HungaroControl hivatalos karrieroldalán találhatók meg, ahol minden további információ elérhető a kiválasztás menetéről, az elvárásokról és a képzés ütemezéséről.

 

