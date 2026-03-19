PDF

PDF szerkesztő – Az 5 legjobb megoldás 2026-ban

Egy PDF szöveg szerkesztése ma már gyerekjáték. Ismerd meg a legjobb PDF szerkesztő és PDF készítő eszközöket, amikkel profi dokumentumokat hozhatsz létre.
A legjobb PDF szerkesztő eszközök 2026-ban

A PDF dokumentumok sokáig olyan fájlok voltak, amiket nagyon nehéz volt megváltoztatni. Ha kaptunk egy fájlt, amiben hiba volt, vagy esetleg hozzá akartunk írni valamit, akkor az első próbálkozásunk a szöveg kimásolása vagy újratördelése volt.

Fotó: pdfguru.com

Persze ez bonyolult és időigényes volt, ráadásul nem is biztos, hogy bármilyen eredményre jutottunk. Szerencsére 2026-ban ez már nem jelent problémát, hiszen egy jó PDF szerkesztő segítségével tényleg ugyanúgy lehet dolgozni vele, mint egy Word fájllal.

Ma már szinte mindenki PDF-et használ, ha hivatalos papírokról, önéletrajzokról vagy céges anyagokról van szó, mert ezzel a formátummal a szöveg biztos, hogy nem fog szétcsúszni küldés közben. Ebben a cikkben megmutatunk 5 olyan módszert, amivel ma már pillanatok alatt, probléma nélkül átformázhatod a dokumentumaidat.

1. PDF Guru

A legtöbb felhasználónak nincs kedve szoftverek telepítésével bajlódni, így erre ma már vannak sokkal egyszerűbb online megoldások is. A PDF Guruval a PDF szöveg szerkesztése egyszerű: feltöltöd a fájlt, és már szerkesztheted is. Nem kell szakértőnek lenned hozzá, egyszerűen átírhatod a mondatokat, kicserélheted a képeket vagy, ha épp az kell, akkor átrendezheted az oldalak sorrendjét.

A PDF Guru azért vált népszerűvé, mert minden szükséges eszközt egy felületen használhatunk. Nem kell külön programot keresni a konvertáláshoz és egy másikat az aláíráshoz, más szóval mindent megkapsz egy helyen.

Miért érdemes ilyen eszközt választani?

Ennek három oka van:

Bárhonnan elérhető: Csak internetkapcsolatra van szükség, így laptopról, irodai gépről vagy akár egy táblagépről is folytathatod a munkát. Ez főleg a hibrid munkavégzés korában hasznos.

Gyors és hatékony: Csak követned kell a platform utasításait a fájl feltöltéséhez, és szinte azonnal elkezdheted a szerkesztést. Még két-három percet sem kell várnod, mire a szoftver elindul vagy a fájl betöltődik.

Sokoldalú funkciók: Legyen szó egy teljesen új PDF készítő folyamatról vagy meglévő oldalak sorrendjének módosításáról, ezek az eszközök biztos hátteret adnak a feladathoz. A jobb szolgáltatások a nagyobb fájlokat is kezelik a böngésző lassulása nélkül.

2. Apple Megtekintő

Ha Apple számítógépet használsz, akkor a beépített Megtekintő (Preview) alkalmazás sok esetben elegendő lehet az alapfeladatok elvégzéséhez. Ez egy natív PDF szerkesztő, ami már eleve megtalálható a rendszerben, így nem igényel regisztrációt vagy internetet. Leginkább arra alkalmas, hogy aláírjunk egy dokumentumot, szöveges megjegyzéseket fűzzünk bizonyos részekhez, vagy bizonyos oldalakat töröljünk.

Az viszont elég nagy hátrány lehet, hogy ha a dokumentumban lévő eredeti mondatokat szeretnéd átírni, törölni vagy új bekezdéseket beszúrni, arra ez a program már nem lesz elég. A legtöbb gyárilag beépített app csak extra szövegdobozokat tesz a fájlra, de valójában magát az eredeti tartalmat nem tudjuk megváltoztatni benne. Ilyenkor jönnek jól a profi online eszközök, amikkel magát az eredeti szöveget is átírhatjuk.

3. Microsoft Word

Microsoft Word már évtizedek óta képes megnyitni a PDF-fájlokat. Ilyenkor a program megpróbálja visszaállítani a tartalmat szerkeszthető dokumentummá, ami kifejezetten hasznos, ha egy régi iratból csak a PDF-változat maradt meg, és sürgősen ki kellene nyerni belőle a szöveget.

Ennek a rendszernek viszont megvannak a maga gyenge pontjai. A bonyolultabb, több oszlopos elrendezések, a konkrét helyre szánt logók vagy a különleges betűtípusok gyakran elcsúsznak a folyamat során. Bár a Word kiváló szövegszerkesztő, ne feledjük, hogy nem egy dedikált PDF készítő szoftver, így az ilyen feladatokra inkább csak végszükség esetén érdemes használni ezt a profi eszközök helyett.

4. Google Docs

A Google Docs egy speciális karakterfelismerő eljárást (úgynevezett OCR-t) használ a PDF-ek kezeléséhez. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor a Drive-ban egy fájlt “Megnyitás Google Dokumentumként” opcióval indítasz el, a rendszer megpróbálja leolvasni a képen látható betűket. Ez jó megoldás, ha egy beszkennelt iratból vagy lefotózott dokumentumból gyorsan ki kell másolni egy telefonszámot, címet vagy egy hosszabb szövegrészt.

Fontos viszont tudni, hogy a Google Docs-ban gyakran eltűnnek a képek, a táblázatok szétesnek, a szöveg pedig egyszerűen csak egymás alá kerül. Ezért ez a szoftver akkor ideális, ha kutatómunkát végzel vagy adatokat gyűjtesz.

A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy a legtöbben ma már inkább kerülik a hagyományos szövegszerkesztőket, ha PDF-ről van szó. Senki sem akarja azzal tölteni az idejét, hogy a szétcsúszott sorokat és elmozdult képeket próbálja meg helyrehozni. Sőt, a hazai technológiai hírek folyamatosan arról számolnak be, hogy egyre többen váltanak az olyan online eszközökre, amik több szolgáltatást is kínálnak egyszerre.

5. Microsoft Edge

A böngészők közül az Edge is már a szolgáltatásai részeként kínál PDF-kezelést. 2026-ban a szoftver amellett, hogy megjeleníti a fájlokat, közvetlen eszköztárat biztosít a szövegrészek kiszínezéséhez, a tartalom felolvastatásához, sőt, utólagos szövegdobozokat is szúrhatunk az oldalakra. Ez a megoldás akkor a leghatékonyabb, ha nincs idő külső programot indítani és csak gyorsan végeznél néhány formázást egy dokumentumon.

Az Edge viszont nem tudja módosítani a fájl alapvető tartalmát. Nem törölhetünk vele meglévő sorokat, nem mozgathatunk el képeket, és nem alkalmas a dokumentum szerkezetének átalakítására sem. Ha tehát a PDF-ben lévő hibákat kell javítani vagy a logókat kicserélni, érdemesebb egy online PDF szerkesztő felületét vagy egy komolyabb asztali programot választani.

Hogyan válaszd ki a megfelelő módszert?

Összehasonlítottuk a leggyakoribb megoldásokat, hogy könnyebben dönthess.

Megoldás típusa

Legjobb felhasználás

Előnyök

Hátrányok

Online szoftverek (pl. PDF Guru)Szövegszerkesztés, konvertálásGyors, nem kell telepíteni, több szolgáltatást használhatsz egyszerreInternet kell hozzá
Beépített alkalmazások (Preview/Files)Gyors kijelölések, aláírásIngyenes, offline is működikKorlátozottan módosíthatod a szöveget
Szövegszerkesztő (Google Docs)Ha csak a szöveg kell a fájlbólNem kell megtanulni a használatátSzétesik az elrendezés, ezért mindent újra kell formázni
Böngésző (Edge/Chrome)Megtekintés és elolvasás, űrlapkitöltésAzonnali elérésCsak alapfunkciókra jó

A fenti adatokból tehát jól látszik, hogy míg az alapvető műveletekre a beépített eszközök is megfelelnek, a valódi PDF szöveg szerkesztése már komolyabb szolgáltatást igényel.

Összegzés

A megfelelő választás mindig attól függ, hogy mit és mire szeretnél használni. Ha csak olvasni szeretnél egy fájlt, bőven elegendő a böngésződ is. Ha viszont profi dokumentumot szeretnél készíteni vagy módosítani, inkább maradj egy megbízható PDF szerkesztő online verziójánál. A legtöbbet telepíteni sem kell, és a legegyszerűbb megoldást biztosítják.

