HONOR 600 széria: formabontó kialakítás és prémium tartósság a középkategóriában

Míg a prémium anyaghasználatot és az extrém vékony kávákat többnyire csak a csúcsmodellek kiváltságaként ismertük, a HONOR 600 széria megérkezésével ezek a határok elmosódni látszanak. A HONOR 600 és a HONOR 600 Pro már elérhető a hazai boltokban és a szolgáltatók kínálatában, a márka pedig nem titkoltan az ipari formatervezés terén is a prémium középkategória trónjára törne. A HONOR legújabb számozott szériája olyan technológiai áttöréseket hozott el a szélesebb közönségnek, mint a mesterséges intelligenciára épülő képalkotás, vagy a kategóriájában egyedülálló, 8000 nites ultrafényes kijelző, amely még a legerősebb napsütésben is tökéletesen olvasható marad.

Forrás: Honor

Hidegmarási technológia és unibody kialakítás: A HONOR 600 eleganciája

Mégis a széria talán egyik legnagyobb erénye a készülékek fizikai megvalósításában rejlik. A HONOR 600-as sorozat megalkotásakor egy speciális, úgynevezett hidegmarási (unibody cold-carving) technológiát alkalmaztak, aminek köszönhetően a készülékházat egyetlen darabból alakították ki. Ez az eljárás tette lehetővé a számozott sorozat eddigi legkifinomultabb formavilágát: a selyemfényű matt fémkeret és a tökéletesen szimmetrikus lekerekítések olyan prémium érzetet keltenek, ami korábban csak a legdrágább flagship modelleknél volt tapasztalható.

Világrekorder vékonyságú káva és kiemelkedő tartósság (IP68, IP69)

A leglátványosabb újítás azonban az előlapon látszik: a HONOR 600 széria büszkélkedhet az iparágban a legvékonyabb, mindössze 0,98 mm-es kávával. Ez a hajszálvékony keret biztosítja, hogy a kijelző szinte az egész előlapot lefedje. Annak ellenére, hogy a telefon rendkívül kecses és vékony maradt, a tartósságból nem engedett a HONOR: a svájci SGS ötcsillagos prémium ütés- és nyomásállósági tanúsítványa, valamint az IP68 és IP69 víz- és porállósági minősítések garantálják, hogy a kifinomult külső mögött egy strapabíró eszköz bújjon meg és a végeredmény egy vízálló telefon legyen. A HONOR 600 széria ezzel bebizonyította, hogy a kiemelkedő mérnöki munka és a tetszetős megjelenés ma már a középkategóriában is alapkövetelmény.