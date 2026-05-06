Mesterséges intelligencia a zsebedben: így forgatja fel a tartalomgyártást a HONOR 600 széria

A májusban megjelent HONOR 600 széria így már a rögzítés mellett az AI Képből Videó 2.0 (AI-alapú videógenerálás képekből) technológiával és az AI Fényképügynök segítségével lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyetlen érintéssel statikus képeket mozgóképes tartalommá alakítsanak.

AI Image to Video 2.0: videógenerálás fotókból egyszerűen

Ezzel egy egészen új szintjére érkeztünk meg a telefonos tartalomgyártásnak: ezek a funkciók alapjaiban írják felül a videógenerálást és szerkesztést. A rendszer képes arra, hogy akár három fotó és egyszerű, szöveges utasítások alapján 3–8 másodperces kisfilmeket hozzon létre. A felhasználó teljes kontrollt kap: meghatározhatja a nyitó- és záróképet, így a végeredmény nem egy véletlenszerű algoritmus kezében van, hanem egy tudatosan felépített tartalmat generálhatunk a saját magunk vagy mások szórakoztatására. Ez a megoldás feleslegessé teszi a bonyolult vágóprogramok használatát a mindennapi posztokhoz.

Kreatív képszerkesztés az AI Photo Agent segítségével

A kreatív folyamat már közvetlenül a Galériában megkezdődik. A HONOR 600 és HONOR 600 Pro készülékeken egy dedikált AI-gomb szolgál arra, hogy a videógenerálás már a képek pörgetése közben elindítható legyen. Az AI Fényképügynök pedig egyfajta intelligens asszisztensként értelmezi a szöveges kéréseinket, és szerkesztési javaslatokat is tesz. Ezzel pontosan tudjuk, hogy jól instruáltuk-e a készüléket, és valóban a kívánt végeredményt kapjuk-e majd. Ezeket számos egyéb, mesterséges intelligenciával támogatott funkció egészíti ki: az intelligens radírral például másodpercek alatt eltüntethetjük a nemkívánt részeket a fotókról, vagy komplex, látványos kollázsokat állíthatunk össze.

A korábbi modelleken használt AI Képből Videó statisztikák egyértelműen jelzik, hogy a mobilhasználóknak már egészen más elvárásai vannak: már nem elég egy jó fotó, egyre különlegesebb és dinamikusabb tartalmakat szeretnének gyártani. A HONOR 600 széria ezt a szabadságot nyújtja az AI segítségével, így már nincs szükség profi vágóprogramokra ahhoz, hogy valami látványosat oszthassunk meg a közösségi médiában vagy a barátainkkal.