Hamarosan Budapesten is elektromos rollerezhetünk

Ha a városba megyünk, a Lime szerint a közlekedés legproblémásabb része mindig az utolsó, legkisebb szakasz. Ennek a megtételét szeretnék kényelmesebbé és gyorsabbá tenni olyan eszközökkel, mint az utcán elhelyezett, bárki által használható elektromos rollerek, és a jövőben Budapesten is elindítanák a szolgáltatásukat. Paloma Castro Martinezzel, a vállalat nemzetközi kommunikációs igazgatójával készítettünk interjút.

Szóval, a legfontosabb kérdés: mikor jönnek Magyarországra?

Ezt egyelőre még nem tudom pontosan megmondani, de folyamatosan tárgyalunk a hatóságokkal, és jelenleg a vezérigazgatónk is Budapesten tartózkodik. Nagyon izgatottak vagyunk, mert úgy néz ki, hogy el tudunk indítani egy pilot projektet a következő hetekben, ami hatalmas előrelépést jelent.

Hogyan indult el a cég, honnan jött az ötlet?

Az ötlet a két alapítónktól származik, akik korábban kockázatitőke-befektetők voltak. Minden onnan indult el, hogy a munkába vezető napi útjuk másfél órába került, aminek az utolsó 40 percét jellemzően már a városban, dugóban ülve töltötték el. Ha az ember a városba szeretne menni, mindig az utazás vége a leginkább problémás. Kiszámoltuk, hogy Budapesten átlagosan egy ember egy hetet tölt el az életéből minden évben azzal, hogy a dugóban áll, és nem jut sehova. Ez pont egy nyaralásnyi idő!

Ez ijesztően hangzik. Mi kellett a továbblépéshez?

Be kellett érnie a technológiának, és fel kellett nőnie egy olyan rétegnek, aki elkezdett alternatív megoldásokat keresni. Ez fontos, hiszen minden vállalkozásnak szüksége van arra, hogy valaki igényelje a szolgáltatását. Ezenkívül a várostervezés is jelentősen megváltozott, és ma már Európa lakosságának a 75%-a városokban él. Ezek együttállására volt szükség ahhoz, hogy a Lime létrejöjjön, de a sikeres működéshez nemcsak egy jó alkalmazás kell, hanem nagyon komoly infrastruktúra, ezért is nem félünk a konkurenciától.

Éppen ezt akartam kérdezni. Hasonló szolgáltatásokat azért lehet találni a nyugati nagyvárosokban, de miben emelkedik ki közülük a Lime?

Sok mindenben. A mi alkalmazásunk a legnépszerűbb a mobilitás témakörében, és a Lime a leggyorsabban növekvő cég a startupok történelmében. A cég értéke több mint 2 milliárd dollárra növekedett egy év alatt, ami elképesztő. A helyzet az, hogy a többieknek lehet, hogy megvan a szükséges felszerelése, eszközei, de ezeket folyamatosan javítani kell, cserélni kell, gondoskodni kell róluk, tölteni kell őket. Ezenkívül teljesen irányítjuk a beszállítói láncot, és például az itt látható elektromos rolleren is folyamatosan fejlesztéseket végzünk. Az utóbbi 12 hónapban csak ezen nyolc különböző változtatást kértünk. A konkurencia nem képes ezekre hosszú távon, így nem is nagyon foglalkozunk velük.

A honlapjukon rengetegszer említik a mikromobilitást, amiben tulajdonképpen a Lime utazik. Ez pontosan mit jelent?

Vegyünk egy olyan várost, mint például Budapest. Nagyon jók a közlekedési lehetőségek, kiváló a metróhálózat, de mindig ott van az utazás utolsó kis darabkája. Mindig ez a gond, mert vagy sokat kell sétálni a megállótól a végcélig, vagy nem találni parkolóhelyet a közelben, és hasonlók. Mi ebben igyekszünk segíteni, hogy ezt az utolsó szakaszt az emberek gyorsan, problémamentesen letudják. Ez egy olyan piaci rés, ahova mi befurakodtunk, és találtunk egy jó üzleti lehetőséget benne. Ezáltal a város sokkal barátságosabbá válik, nem lesz többé az ellenségünk, és persze az egész teljesen környezetbarát, hiszen elektromos.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Nagyon egyszerű. Csak meg kell nyitni az alkalmazást az okostelefonunkon, hogy megtaláljuk a legközelebbi elérhető elektromos rollert vagy biciklit. Ezután csak oda kell menni, le kell olvasni az alkalmazással például a rolleren található QR-kódot, az feloldja, és már mehetünk is vele. Amikor megérkeztünk, csak le kell rakni egy olyan helyre, ahol nem zavar senkit, lezárni és kész.

Tehát csak ott hagyom valahol az utcán, és ennyi?

Igen, de a lezárást követően küldeni kell nekünk egy fotót az alkalmazás segítségével, amit a központunkban megnéznek. Erre azért van szükség, mert a "jó viselkedés" megszállottjai vagyunk, tehát azt szeretnénk, hogy az emberek ne tegyék le például olyan helyre a rollereket, ahol akadályoznak vele másokat, vagy ne álljanak el vele mondjuk egy kapukijárót. A "jól viselkedő" felhasználóinkat pedig hosszú távon jutalmazzuk is, például egy ajándék bukósisakkal.

Mi történik, ha egy ilyen lemerül? Hogy megy a töltés?

Ha egy rollerünk töltöttségi szintje 20% alá kerül, akkor átmegy "karbantartási módba", és nem lehet új utazást elindítani vele. Ezt persze rögtön jelzi nekünk a rendszerünk, a "járőrautónk" összeszedi, és elviszi tölteni.

Tipikusan milyen távokra használják ezeket az emberek?

Igazából várostól függ, de jellemzően egy-három kilométeres távokra. A teljes hatótávuk egyébként körülbelül 35 kilométer, de egy ilyen rolleren azért nem szeretnék ennyit utazni (mosolyog). Az is a várostól függ, hogy egyébként a helyi lakosság, vagy a különböző vállalatok használják többet.

Igen, láttam is a honlapjukon, hogy kifejezetten bátorítják a cégeket és egyetemi campusokat, hogy vegyék igénybe a Lime szolgáltatásait.

Igen, Párizs üzleti negyedében például mi vagyunk az exkluzív partnerek. De szintén Párizsban a várossal együttműködve a divathéten is a mi megoldásainkat használják.

Hogy működik a fizetési rendszer? A mikromobilitásnál számít a megtett táv?

Az egész rendszer a bankkártyához kapcsolódik, azt kell megadnia a felhasználónak. Ha ez megvan, akkor az eszközök feloldása 1 euróba kerül, utána pedig kilométerenként még fél euró jön rá erre. Azt persze még nem tudom megmondani, hogy Magyarországon milyen lesz az árazásunk, de a lényeg, hogy ez az egész nagyon megfizethető.

