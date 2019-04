Kipróbáltuk az ultrahangos folteltávolító varázsceruzát

Amikor a Sharp magyarországi képviselete megkeresett minket azzal, hogy van egy szerkentyűjük, amely úgy néz ki, mint egy varázsceruza, és amely képes ultrahanggal kiszedni a foltot a ruhákból, azt hittük, hogy már az áprilisi tréfákra készül a cég.

De aztán kiderült, hogy véresen komolyan gondolják a dolgot, ÉS TÉNYLEG van egy olyan ketyeréjük, ami papíron képes erre. Ezt egyszerűen nem lehetett kihagyni, muszáj volt kipróbálnunk a cuccot, hogy tényleg igaz-e mindez! Így jutott el hozzánk a Sharp UW-A1, úgyhogy lássuk tehát, hogy tényleg működik-e az "ultrahangos mosógép" vagy egy óriási humbug az egész!

Mint egy parfüm

A masina első pillantásra úgy néz ki, mint egy méretesebb, 17 centiméter magas, 4 centiméter széles és hosszú alumíniumházas parfüm, vagy dezodor. Azonban mikor lekerül a kupak, akkor azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy itt valami másról van szó.

Ott, ahol a szórófejnek kéne lennie, egy furcsa, fém dolog található. A termék alján pedig egy bekapcsoló gomb, és egy microUSB-csatlakozó kapott helyet, és bár biztosan csodálatos innovációkat vonultat fel a kozmetikai ipar, azért ott még nem tartunk, hogy az illatszerekre is ilyeneket pakoljanak. A Sharp UW-A1 egész jól néz ki, és a kerekített éleknek köszönhetően a fogása is kényelmes. A dobozában magán az eszközön kívül megtalálható egy, az akkumulátor töltésére szolgáló USB-kábel, egy használati utasítás, és egy kicsi, kör alakú doboz, amely egy párnácskát rejt.

Folttisztító

Amennyiben egy ruhán vagy bármilyen anyagon, textílián folt esik, színre léphet ez a csodamasina. A használatához be kell nedvesíteni a szennyezett felületet, amit a legegyszerűbb úgy megtenni, hogy a csap alá tartjuk. Amennyiben erre nincs lehetőség, például mert a ruha rajtunk van, és nem meztelenkedhetünk nyilvános helyen, akkor lép színre a fent említett párnácska. Ezt kell ugyanis bevizezni, és ezzel juttatható el a folyadék a koszos részre. Ezek után csak meg kell fogni a "ceruzát", bekapcsolni, és finoman rányomni a fém fejet a felületre, majd ott húzogatni azt apró mozdulatokkal.

A fém fej ugyanis másodpercenként 38 000 rezgéssel ultrahangot bocsájt ki magából, ami elvileg képes elvégezni a vegyszerek munkáját azzal, hogy némi pára segítségével szó szerint lerobbantja a szennyeződéseket a szálakról.

Nos, a legnagyobb meglepetésünkre a dolog tényleg működik!

Oké, egy ötvenforintos nagyságú területet olyan 2-3 percig kell tukmászolni. Szóval egy komplett ruhadarabot ily módon nem lehet megpucolni, mert abba egyrészt beleőrül az ember, másrészt pedig az akkumulátor is csak fél óráig bírja. És az is igaz, hogy a végeredmény nem lesz tökéletes, hiszen nagyjából 90 százalékos hatékonysággal dolgozik a gép. Azaz teljesen nem tudja eltüntetni a koszt, de arra ez is épp elég, hogy egy ronda látványos folt helyett, egy igen halvány, alig látható elszíneződés éktelenkedjen a ruhánkon. Ez pedig életet menthet, ha a munkahelyünkön, a színházban, egy üzleti tárgyalás előtt, vagy egy vacsorán sikerül összedisznózni magunkat.

Eleinte bár tamáskodók és szkeptikusak voltunk, de végül be kellett látnunk, hogy a Sharp UW-A1 egy életképes berendezés. Ugyanis tényleg képes többé-kevésbé eltüntetni a ronda, kellemetlen szennyeződéseket úgy, hogy ahhoz a ruhát nem kell kimosni. Arra azért érdemes figyelni, hogy az ultrahangos fej enyhe égési sérüléseket okozhat, úgyhogy gyerekek elől elzárva tartandó, de ezenkívül más veszéllyel nem fenyeget a használata. Igazából mindenkinek jól jöhet egy ilyen cucc, akinél gyakran előfordulhat, hogy meg kell jelennie valahol, esetleg irodában dolgozik, és nincs lehetősége arra, hogy hazaugorjon napközben, este egy tiszta göncért, ha véletlenül foltos lett a ruhája.

Még több információ a termékről itt található.

